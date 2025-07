Álex Docampo, dermatólogo: "En el contorno de los ojos se puede utilizar el mismo serum o crema con retinol que en el resto de la cara"

El retinol, ese potente antioxidante que, de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, tiene, además de enormes beneficios por su capacidad de prevenir y retrasar el envejecimiento, algunos inconvenientes si no se usa de forma adecuada.

Emplearlo por las noches, no combinarlo con otros ácidos y protegerte del sol para evitar manchas son algunas de las recomendaciones para obetener los enormes beneficios que tiene, sin embargo hay también otra especie de regla no escrita que asegura que no se debe utilizar en el contorno de los ojos. Al tratarse de una piel muy fina y delicada, el retinol podría provocar rojeces o resecar la zona.

Pero los expertos parecen huir de esta afirmación y elevarla casi a la categoría de falso mito.

"El retinol tiene múltiples beneficios para la piel, entre ellos la prevención de las arrugas. Pero muchos vienen diciendo que no se puede usar en el contorno de los ojos. Para asegurarse de ello lo he decidido comprobar por mí mismo", cuenta Álex Docampo, dermatólogo, en un vídeo en su perfil de TikTok.

"He utilizado el retinol más potente que hay del 1% a diario en el contorno de mis ojos. Como veis este es el resultado. Al mes parece que me haya destrozado la piel. Vemos mucha descamación, rojez.. Pero esto no es malo, sino que es un signo de que la piel se está activando, son los efectos esperados del retinol", dice el experto.

"En el resto de la cara como esa piel es mucho más gruesa estos efectos duran menos y es mucho más leve. Pero el contorno de los párpados al ser una de las pieles más finas del cuerpo se nota mucho más con el paso del tiempo", indica.

"También ahí será donde se genere más colágeno y elastina, llegando a poder mejorar la arruga fina", cuenta Docampo.

"Ahora vemos esta imagen que he pasado dos meses y vemos que mi piel ya se ha adaptado y ya no tengo esa de escamación. Hay que tener en cuenta que utilizaba el retiral más potente que hay en la piel más delicada y aunque yo finalmente me he acostumbrado no tienes por qué pasar por esto", recuerda.

"El truco para poder utilizar retinol y obtener sus beneficios en el contorno de ojos es utilizarlo menos días por semana. Empezar con un retinol suave de un ceroa 2 0 3 % y a medida que los efectos esperados de descamación vayan remitiendo puedes aumentar el número de días de aplicación en caso de que quieras un contor específico con retinol que son más suaves", explica el dermatólogo.