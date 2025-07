El edadismo, epidemia peligrosa e injusta

El edadismo consiste en una serie de prejuicios y discriminaciones hacia personas o colectivos como consecuencia de la edad. Es una forma de pensar, sentir y actuar con respecto a los demás, en función de la edad que tienen. Su nombre se debe al gerontólogo y psiquiatra Robert Butler en 1968. En la práctica, las personas mayores suelen ser más propensas a experimentar edadismo, ya que existen una serie de estereotipos culturales, negativos, muy arraigados, que asocian la vejez con la disminución de habilidades físicas y mentales. Además, en ocasiones, son percibidas como menos productivas o adaptables a los cambios tecnológicos. Pero también debemos tener en cuenta que, en determinados casos, son las propias personas las que acaban interiorizando discursos negativos en relación con su edad, y actúan según lo que han asumido de ellos, perjudicándose a sí mismas, sintiéndose menos capaces de lo que realmente son y, en consecuencia, renunciando a oportunidades de crecimiento personal y de participación social. Y todo porque piensan que son demasiado mayores para ello.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el edadismo impacta de forma negativa en la salud y el bienestar de las personas, disminuyendo su calidad de vida, con un aumento del aislamiento social y la soledad, un incremento de la pobreza y la inseguridad económica y un mayor riesgo de sufrir violencia y abuso. Se calcula que 6,3 millones de casos de depresión, en todo el mundo, son atribuibles al edadismo. ¡Muy fuerte!

Por otra parte, hay un aspecto realmente importante y que guarda relación con el lenguaje. Porque las palabras importan. Y mucho. Transmiten actitudes y percepciones. Proceden de lo que pensamos y sentimos, de nuestros prejuicios y estereotipos. Me estoy refiriendo a la infantilización: tratar a estas personas, de una cierta edad, como si fueran bebés, utilizando diminutivos y entonaciones excesivamente melódicas y con un tono de voz agudo. Es una falta de respeto hacia ellos. No son niños pequeños. Son adultos que han cumplido años. Sencillamente eso. Y ni que decir tiene cuando se pierde la empatía, no se potencia su autonomía y se les veta en su participación en la toma de decisiones.

Es cierto que, a medida que vamos envejeciendo, se produce una disminución de las actividades y de las relaciones interpersonales. Se entra en una nueva etapa, una más de la vida, a la que todas las personas vamos a llegar, salvo que con mayor prontitud realicemos el viaje definitivo. Lo cierto es que, para qué vamos a engañarnos, el edadismo está presente en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, en relación no solo con los demás, sino con nosotros mismos, seamos o no conscientes de ello.

Pero, por nuestro propio bien, y teniendo en cuenta el significativo aumento que estamos experimentado en las expectativas de vida –se calcula que en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, y que en España serán el 30 por ciento–, tenemos que sensibilizarnos sobre este fenómeno y tratar de crear un mundo en el que, con respeto, empatía y tolerancia, tengan cabida todas las edades.