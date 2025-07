¿Niveles normales de colesterol?

Todas las semanas me encuentro con pacientes que se muestran sorprendidos o fruncen el entrecejo cuando les explico que les convendría reducir su colesterol LDL, el llamado "colesterol malo". Argumentan que en su última analítica les dijeron que tenían cifras "normales".

Si un paciente recibe un resultado de colesterol LDL de 115 mg/dL (por debajo de los 116 mg/dL, que es el límite a partir del cual aparece el famoso asterisco), es probable que su médico le diga: "Está dentro de lo normal". Incluso con un valor ligeramente superior –pensemos en 125 mg/dL– tampoco estaría mintiendo, pues se aproxima a la media poblacional en España. El problema es que tal vez no nos hayamos parado a pensar qué significa realmente ese "normal".

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término "normal" tiene varias acepciones, pero la que aplicamos aquí es la segunda: "adj. Habitual u ordinario".

Así, decir que un colesterol LDL de 115 mg/dL es "normal" solo indica que es un valor frecuente en la población, no necesariamente que esté libre de riesgo.

Las Guías ESC/EAS de 2019 sobre el manejo de la dislipemia ("Revista Europea del Corazón", 2020; 41:111–188) lo dejan claro. En su sección 5.2.2.1, explican que en personas con riesgo cardiovascular bajo o moderado un objetivo de LDL < 3.0 mmol/L (115 mg/dL) es razonable por motivos de coste-efectividad, pero no representa un umbral biológico seguro. No existe una cifra por debajo de la cual no haya beneficio adicional. Los niveles óptimos deben adaptarse al riesgo global del paciente.

Esta idea ha sido respaldada por múltiples estudios observacionales, ensayos clínicos y metaanálisis. La relación entre LDL y enfermedad cardiovascular es dosis-dependiente, continua y sin umbral: cuanto más bajo el LDL, menor el riesgo. Así lo demuestra, por ejemplo, el estudio español PESA ("Progression of Early Subclinical Atherosclerosis"), que encontró que la mitad de los adultos aparentemente sanos con un LDL entre 110 y 120 mg/dL ya presentaban placas de aterosclerosis subclínica.

Desde el punto de vista biológico y evolutivo, tampoco parece lógico asumir que un valor "habitual" sea necesariamente saludable. Hoy es habitual vivir con sobrepeso, tener una dieta rica en alimentos ultraprocesados y niveles bajos de actividad física, pero eso no convierte esas condiciones en deseables. En cambio, los niveles "normales" de poblaciones indígenas cazadoras-recolectoras –con dietas muy bajas en grasas saturadas, altas en fibra vegetal y un nivel altísimo de actividad física– suelen situarse por debajo de 80 mg/dL.

Sabemos que la aterosclerosis no es cosa de un día. Se trata de un proceso que empieza a edades tempranas y progresa lentamente durante décadas. Cabría entonces preguntarse: ¿Por qué seguimos conformándonos con cifras "normales"? ¿Por qué esperamos a que alguien tenga ya una enfermedad o un riesgo elevado para intervenir? Para responder, es necesario introducir el concepto de carga acumulada de LDL, que prometo abordar como se merece en el próximo artículo.

Por supuesto, no estoy diciendo que haya que medicar indiscriminadamente al 90 por cie nto de la población. El tratamiento debe individualizarse, valorando el riesgo global, las preferencias del paciente y la relación beneficio-riesgo. Pero también conviene replantearse nuestros estándares: quizá lo "normal" no debería ser nuestra referencia.

En este contexto, adoptar hábitos que reduzcan de forma natural el LDL –como una alimentación rica en vegetales integrales, el ejercicio físico regular y evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo– cobra especial importancia. Y, en determinados casos, el uso de fármacos hipolipemiantes, incluso en personas con LDL dentro del rango "normal", puede tener sentido si existen otros factores de riesgo o un perfil genético desfavorable. Si una persona con niveles muy altos de lipoproteína(a) vive con cifras "normales" de LDL, lo normal puede llegar a traducirse en un evento cardiovascular.

Por tanto, tengamos presente que cuando decimos "normal" nos referimos a algo habitual o asumible desde un punto de vista práctico y de coste-efectividad, pero no a lo óptimo. Cuando alguien recibe los resultados de una analítica con un LDL de 115 mg/dL, debería tener la sensación de haber aprobado con un "cinco raspado". El sobresaliente –a juzgar por la evidencia científica más sólida disponible a día de hoy, y dejando al margen criterios económicos o de conveniencia– estaría en algún lugar entre 70 y 50 mg/dL.