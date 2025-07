Simón Pardiñas, estomatólogo: "Cuidado con los enjuagues bucales que prometen eliminar el cien por cien de las bacterias; pueden provocar caries"

"¿Alguna vez has visto ese anuncio que dice elimina el 99,9% de las bacterias de tu boca? Suena espectacular, ¿Verdad? Pero, eso ¿es realmente bueno?", se pregunta Simón Pardiñas, estomatólogo, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha advertido de los riesgos que puede tener para nuestra salud bucal, abusar de estos colutorios.

Y es que, "en tu boca no solo hay bacterias malas, también hay bacterias buenas, necesarias para mantener el equilibrio natural del ecosistema oral", indica Pardiñas.

"Tu boca alberga uno de los ecosistemas microbianos más complejos del cuerpo humano, sólo superado por el intestino. Se estima que más de 700 especies diferentes de bacterias pueden vivir ahí, y muchas de ellas son esenciales para la salud de tu boca", cuenta.

"Este conjunto de microorganismos se llama microbioma oral y cumple funciones clave como proteger frente a bacterias patógenas, regular la respuesta inmune local, participar incluso en el equilibrio del pH, la remineralización del esmalte y la digestión inicial de los alimentos", recalca.

"Los enjuagues bucales que prometen eliminarlo todo pueden alterar ese equilibrio. Entonces, si arrasas con el 99,9 ciento de las bacterias cada día, también estás matando a las que te cuidan", dice.

"El problema es que, cuando alteras ese equilibrio, las bacterias malas pueden recolonizar más fácilmente. Y lo peor es que algunas de ellas son más resistentes, lo que te deja más vulnerable a caries, gingivitis, halitosis o incluso afecciones más serias.

"Entonces, ¿Significa esto que los colutorios son malos? No. Pero no todos necesitan uno a diario, ni todos los colutorios son iguales. A veces son necesarios, por ejemplo, tras una cirugía o en casos de gingivitis activa. Pero usarlos a diario porque sí, como si fuera colonia para la boca, pues, puede ser más perjudicial que beneficioso. Cuida tu boca, pero no declares la guerra a tus propias defensas", dice