Este verano, cuidado si en el hotel en el que te alojas hacen o escanean una copia de tu DNI: esta es la multa que podría conllevar esta práctica

"Los hoteles no deben escanear tu DNI ni hacerle una copia y quedársela. Vulnera tu protección de datos. Y esto no lo digo yo, lo dice la Agencia Española de Protección de Datos y ya ha puesto buenas multas". Este es el aviso de José Ramón López, asesor fiscal, quien a través de su perfil de TikTok, ha compartido un vídeo en el que recuerda que antes de hacer el check in tenemos que comprobar que no nos soliciten una copia de nuestro docuemento de identidad.

"Porque si se recogen más datos de la cuenta pueden pasar luego cosas como esta. Que el hotel sufra un ciberataque y que, por ejemplo, en este caso, los clientes empiezan a recibir llamadas, correos, intentando suplantar la identidad del hotel para estafarlos. Esto ha sido este caso, pero imagínate que el ciberdelincuente tiene acceso a una imagen real de tu DNI con tu imagen incluso. Te la puede liar gordísima", advierte el epxerto.

"Puede intentar cambiar contraseñas de tus cuentas bancarias. Si el banco le pidiese, por ejemplo, una copia del DNI, la podría enviar. Así que yo lo que haría sería facilitarle la información mínima e indispensable a los hoteles, que según esta ley son número de documento de identidad, el tipo de documento, si es DNI o NIE, fecha de expedición, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad y luego fecha de entrada y firma de los viajeros", indica.

"Estos datos tampoco son por gusto, se deben trasladar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Pero lo que debe hacer un hotel no es fotocopiar o escanear el DNI, sino picar los datos a mano en su base de datos, para no vulnerar tu protección de datos", subraya.

"Y por cierto, como veis aquí, no es necesario dar un teléfono de contacto tampoco. Lo vemos a diario, las estafas están en pleno auge, cuanto menos piedemos a ellas, mucho mejor", concluye.