Lucía Palma, dentista: "Si tu hijo respira por la boca puede afectar a su crecimiento facial, su mordida y hasta su forma de dormir"

"Si tu hijo no respira por la nariz, está cometiendo un grave error. Cuando un niño respira por la boca en lugar de por la nariz, no se está desarrollando bien su mandíbula", advierte Lucía Palma, dentista, en un vídeo que ha compartido a través de su perfil de TikTok.

"Y esto no solo afecta a su estética, sino que puede afectar a su salud de por vida. El maxilar se queda más comprimido y las muelas de arriba se quedan por dentro de las de abajo. Cuando esto no es así, tiene que ser al revés. Las muelas de arriba siempre tienen que ir por encima de las de abajo", indica la experta.

"La buena noticia es que si lo detectamos a tiempo, hay solución. ¿Cómo? Con un aparato que se llama disyuntor. Es muy cómodo de poner, se pone en el paladar y dándole vueltecitas desde casa vamos a conseguir que el paladar sea más grande", cuenta la dentista.

"Y de esta forma reeducamos su crecimiento y con ello también su cara".

"No es magia, es detección temprana. Si notas que tu hijo respira por la boca o incluso ves que no muerde bien, no dudes en acudir a un buen ortodoncista", explica Palma.