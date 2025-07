Alexandre Olmos, médico internista: "Comer rápido produce inflamación, peor absorción y más antojos"

El ritmo frenético de vida que solemos llevar puede, en ocasiones hacer que las prisas tomen el control y que actos que deberían producirnos disfrute como es el comer, se conviertan en una carrera contrarreloj para ir a trabajar o ir a dormir para madrugar al día siguiente.

Sin embargo, las prisas no son buenas para nada y si se trata de comer, menos todavía. Y es que engullir sin masticar puede pasarnos factura. Así lo dice Alexandre Olmos, médico internista, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

"Comer rápido te está inflamando y probablemente no lo sabías. Tu cuerpo no está diseñado para comer corriendo, ni para tragar sin masticar, ni para almorzar con el móvil en la mano", cuenta el experto.

Y es que "comer rápido no solo afecta tu digestión, afecta tu metabolismo, tus hormonas y hasta cómo te sientes contigo mismo. No das tiempo a que el sistema digestivo active la fase cefálica, esa que prepara los jugos gástricos y enzimas digestivas", indica el médico.

#epigenetica #habitossaludables #inflamación #saludintestinal ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🍽 Comer rápido o lento: la diferencia que cambia tu digestión (y tu salud) No es solo lo que comes… es cómo lo comes. 🔴 Comer rápido = más inflamación, peor absorción, más antojos. 🟢 Comer lento = mejor digestión, más saciedad, menos estrés corporal. Tu cuerpo necesita presencia para funcionar bien.Y a veces, el cambio más poderoso no está en la comida, sino en el ritmo con el que la comes. ¿Comes rápido o lento? Cuéntamelo en comentarios, que te leo. Y sígueme si quieres aprender a mejorar tu digestión. #digestiónsaludable

Consecuencias

El resultado "mala digestión, hinchazón y fatiga. No activas bien el nervio vago, clave para la digestión y la relajación, lo que deja tu cuerpo en modo alerta. Más cortisol, más antojos, y peor absorción de nutrientes", añade.

"Pero cuando comes lento, masticas mejor, liberas más saliva y enzimas, activas el sistema parasimpático, el modo reparo y absorbo. Comes menos, pero nutres más y sobre todo, te sientes saciado, no inflamado".

"Como médico con enfoque epigenético, te aseguro que no siempre es lo que comes, sino cómo lo comes lo que más te está afectando. No subestimes el poder de comer presente, en calma y con conciencia", advierte el experto.