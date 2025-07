Buenas noticias para los aspirantes a Policía Nacional: el Tribunal supremo cambia las reglas sobre el uso de gafas o lentillas

Si usas gafas, lentillas o te has hecho cirugía refractiva para entrar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esto te interesa.

"En 2023, el Tribunal Supremo anuló partes clave del cuadro de exclusiones médicas y ahora se permiten cosas que antes no, incluso las cirugías intraoculares", explica Jesús Burón, optometrista, en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

"En primer lugar, ya no es motivo de exclusión haber tenido cirugía intraocular o cuerpos extraños en los ojos. Así que, si te has sometido a algún tipo de cirugía, puedes estar dentro de la policía", comenta Burón.

"En segundo lugar, antes solo se permitía cirugía refractiva corneal, pero ahora se acepta un rango más amplio de correcciones, incluidas las lentes intraoculares", añade.

"¿Has oído hablar de las lentes Orto-K? Se usan de noche para moldear nuestra córnea y corregir la visión durante el día, de manera que no necesitamos ni gafas ni lentes de contacto. Muchos aspirantes las están usando para evitar la cirugía, ya que la cirugía no es reversible, sin embargo la técnica de ortoqueratología sí que lo es."

"¿Has oído hablar de las lentes Orto-K? Se usan de noche para moldear nuestra córnea y corregir la visión durante el día, de manera que no necesitamos ni gafas ni lentes de contacto. Muchos aspirantes las están usando para evitar la cirugía, ya que la cirugía no es reversible, sin embargo la técnica de ortoqueratología sí que lo es. Y aunque no hay una postura oficial, la experiencia de muchos opositores es que funcionan", señala.

"Eso sí, ten cuidado. Las lentillas Orto-K requieren un tiempo de adaptación. Lo más recomendable es empezar a usarlas al menos dos meses y medio antes de las pruebas. No lo dejes para última hora. Y aunque pueden ayudarte a pasar la prueba visual, algunos aspirantes han reportado problemas como visión borrosa en algún momento o reflejos sin condiciones de poca luz", advierte.

"Date cuenta que es una técnica que se hace mientras duermes. Si un día estás muy nervioso y duermes mal, como el día antes de las pruebas, puede que llegues a las pruebas con visión borrosa. Eso hay que tenerlo en cuenta", añade.

"No es que la técnica no funcione, sino que justo en ese momento la técnica no ha podido desarrollarse por completo. Esperemos que esto no te pase", concluye.