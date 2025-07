Simón Scarano, dermatólogo: "Estos son los 5 activos ideales para borrar manchas y despigmentar la piel"

Si tienes manchas en la piel, estos 5 activos podrían convertirse en tus principales aliados. Simón Scarano, dermatólogo, ha compartido a través de su perfil de TikTok, 5 imprescindibles para todos aquellos que quieran atenuar y mejorar la hiperpigmentación de la piel.

"El número 5 es de mis activos favoritos. Vitamina C o ácido ascórbico. Ayuda a aclarar las manchas inhibiendo una enzima clave para que éstas se formen a nivel de los melanocitos, las células encargadas de sintetizar pigmento en la piel. La podemos usar en cremas o en serums. Es muy buena y suele ser bien tolerada. Como punto en contra, se oxida fácilmente", señala el experto.

"Niacinamida. Actúa inhibiendo la transferencia de pigmento desde las células que lo sintetizan hacia los queratinocitos, las células más abundantes en la epidermis. Suele ser súper bien tolerada por todo tipo de piel y tiene un montón de beneficios extras además de actuar como despigmentante", añade Scarano.

"Tiamidol. Inhibe la enzima tirosinasa de los melanocitos. No irrita, no pica, no escuece. Es súper bien tolerado. Si le tenés miedo a los despigmentantes, esta es una opción buenísima por donde arrancar", recomienda.

"Ácido glicólico. Un alfa hidroxiácido buenísimo y súper utilizado en casos de manchas en la piel. Así como es efectivo, puede resultar irritante. Se lleva muy mal con las pieles sensibles. Si sufres de rosacea o piel sensible, este no es el despigmentante para ti", explica.

"Retinol. Uno de mis activos favoritos del mundo del skincare. Es el primo hermano de la dapalene y el hermano menor de la tretinoína. Ayuda a recambiar más rápidamente las células del epidermis y a eliminar así células cargadas de pigmento. Se usa a la noche, en cremas o en células. Al principio puede ser un poco irritante, pero las molestias son pasajeras", concluye el dermatólogo.