El logro de la familia de una fallecida por covid: la Comunidad de Madrid les debe pagar miles de euros.

Condena contra el servicio de salud de la Comunidad de Madrid por un caso de covid. La Justicia ha concedido a los familiares de una fallecida el derecho a percibir una cuantiosa indemnización al entender que no fue atendida adecuadamente en uno de los hospitales públicos madrileños. Revierte así la decisión inicial del servicio de salud autonómico de negarles la indemnización que reclamaban.

Ha sido la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la que recientemente reconoció parcialmente la reclamación de tres familiares de la paciente fallecida por covid-19 y condena a la Comunidad de Madrid a pagar 60.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, corrigiendo así la negativa de la Administración pública madrileña a reconocer la indemnización.

Ingreso y muerte en la UCI de La Paz

El caso ocurrió cuando aún coleaba la epidemia de coivid, en agosto de 2021. La mujer, de 70 años, fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz y, tras 39 días en la UCI, murió con un diagnóstico de neumonía bilateral por SARS‑CoV‑2 y distrés respiratorio agudo. Sus hijos y su esposo reclamaban 220.000 euros, alegando mala praxis, demoras críticas en la intubación y tratamiento inadecuado de varias infecciones nosocomiales.

En un primer momento, la Comunidad de Madrid rechazó la demanda tras respaldarse en informes internos que defendían que “el tratamiento asistencial y farmacológico fue el adecuado a su situación clínica en cada momento”. Sin embargo, durante el proceso judicial, la perito designada por el tribunal concluyó que existió una “demora no justificada en la intubación endotraqueal y ventilación mecánica”, lo que incrementó la morbimortalidad de la paciente.

A juicio del tribunal, la controversia no radica en si se aplicaron o no tratamientos experimentales —extremo que descarta— sino en la pérdida de oportunidad generada por ese retraso y por la gestión de las infecciones hospitalarias. El tribunal señala que “debe apreciarse una pérdida de oportunidad en el retraso en la intubación de la paciente”, al no haberse aportado por la Comunidad de Madrid explicación suficiente de por qué se esperaron siete días pese a los parámetros respiratorios críticos.

Respecto a las infecciones, los magistrados advierten que la reclamación “no se dirige a la mera existencia de la infección nosocomial —frecuente en pacientes covid—, sino a la asistencia que recibió tras contraerla”. Al no rebatir con pruebas sólidas el informe pericial que denunciaba falta de cultivos oportunos y aplicación de antibióticos inadecuados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también aprecia pérdida de oportunidad en este punto.

La sentencia subraya que la figura jurídica aplicada no sanciona una vulneración flagrante de la "lex artis" (correcta aplicación de los conocimientos y herramientas médicas), sino la incertidumbre generada: “El daño indemnizable no es el daño material causado, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido otros parámetros de actuación”. Por ello, la indemnización se reduce proporcionalmente a la probabilidad de que el resultado hubiera sido distinto.

Prueba para detectar covid. / H.Bilbao - Europa Press - Archivo

Estimación parcial de la demanda: negligencia dudosa

En la sentencia, el tribunal estima parcialmente el recurso y condena a la Comunidad de Madrid a abonar 40.000 euros al viudo y 10.000 euros a cada uno de los dos hijos, cantidades actualizadas a la fecha de la resolución, del pasado mes de junio. A la vez, decide no imponer costas procesales, al considerar que el asunto presentaba dudas de hecho y de derecho.

El fallo recuerda que contra la decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. Mientras tanto, la sentencia refuerza la doctrina de que, aun sin probarse una negligencia directa, la demora o manejo inadecuado que frustre opciones razonables de recuperación puede generar responsabilidad patrimonial para la Administración sanitaria.

De confirmarse, el caso podría animar nuevas reclamaciones vinculadas a la gestión hospitalaria durante la pandemia y obliga a los servicios de salud a documentar con detalle las decisiones clínicas en pacientes críticos para evitar reproches sobre la pérdida de oportunidades de curación.