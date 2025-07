Nicolás Salcedo, psicólogo: "Cuidado con utilizar ChatGPT como terapeuta; no sustituye a un psicólogo"

"¿Puedes usar a ChatGPT como psicólogo? En redes están circulando muchísimos vídeos de personas que enseñan cómo ChatGPT les ha cambiado la vida. Todos dicen tener un prompt maravilloso que hace que ChatGPT les descifre completamente y les diga exactamente lo que tienen que hacer. Pero ¿Puede ChatGPT realmente reemplazar a tu psicólogo? La respuesta corta es no". Esta es la contundente respuesta de Nicolás Salcedo sobre esta aparente tendencia que empieza a aflorar en la sociedad y que no conoce de edades, ya que puede darse tanto en jóvenes como en personas de mediana edad.

"Lo primero es que los modelos de lenguaje están diseñados para responderte según el input que tú les metas. Mimetizan tanto tu forma de hablar como las creencias que ya tienes para darte una respuesta más satisfactoria. O sea, crean una especie de cámara de eco que reconfirma tus sesgos y creencias limitantes", explica el experto.

"Cosa que en terapia lo que hacemos es confrontar esas ideas y sacarte de esa cámara. Pero si tú a ChaGPT le dices que te confronte, él te confronta y te va a decir cosas que no quieres oír", señala Salcedo.

"Exactamente, ChaGPT va a hacer lo que tú le digas. Si quieres que esté de acuerdo contigo, lo va a estar. Si quieres que te rompa el cerebro, lo va a hacer. Pero eres tú el que tiene que llevar las riendas de tu propia terapia. O sea, como ir al psicólogo a que te digan únicamente lo que quieres oír. Eso no es terapia", recalca el psicólogo.

"Todo esto sin contar las limitaciones que tiene, por ejemplo, el lenguaje no verbal. No puedes saber cómo te sientes cuando dices las cosas, el tono de tu voz, los silencios y muchísimas otras variables por las cuales sabemos a ciencia cierta que hoy en día no está preparado para ser terapeuta", insiste.

"¿Significa que no lo estará en un futuro? No lo sé. Si queréis saber mi opinión, yo creo que sí que es posible. Pero de momento para lo que sirve es como complemento. Un acompañamiento tipo un journaling guiado que te permite regular tus emociones en un momento concreto. Así que si lo usas para desahogarte, genial. No te juzgo. Pero como para cualquier cosa en la vida, pregúntate para qué lo estás haciendo realmente y si está cumpliendo esa función", concluye el experto.