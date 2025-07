Ni lo recojas ni lo peines si está mojado: Leire Barrutia, dermatóloga, explica cómo hay que proteger el pelo en verano

El pelo sufre más de la cuenta en verano. Todos los sabemos. La playa, la piscina, el sol, el salitre... Por eso, estas recomendaciones te interesan. La dermatóloga Leire Barrutia explica a través de sus redes sociales (en Instagram acumula casi medio millón de seguidores) cómo evitar que el pelo se nos estropee durante estos meses de calor.

El primer y básico consejo es: "Protégelo bien del sol". "No solo tenemos que proteger la piel, sino también nuestro cabello y cuero cabelludo", advierte. ¿Y cómo? "Por una parte podemos utilizar productos específicos, pero es muy importante que siempre, aunque utilicéis este tipo de productos, lo protejáis también con medidas físicas como un buen sombrero. Sobre todo, en horas centrales del día y, si el sombrero es UPF 50, mejor", comenta.

Recogidos

Segunda recomendación. Cuando tengas el pelo mojado en la playa o en la piscina, evita recogerlo. En especial, "evita recogerlo durante tiempo prolongado y con recogidos tirantes". Este es un error que cometemos con frecuencia: hacernos una cola o un moño y pasarnos todo el día con el pelo así.

Leire Barrutia aclara por qué: "El pelo recogido, cuando está húmedo, puede aumentar la fragilidad capilar por esa humedad, hacer que el pelo se rompa con más facilidad y puede además favorecer inflamación en el cuero cabelludo, cambios de la flora del cuero cabelludo y aparición de problemas como la dermatitis seborreica". "Así que si el pelo está mojado, mejor al aire", añade.

Lo estás haciendo mal

El tercer y último consejo que dá esta dermatóloga influencer es evitar peinar el pelo cuando está mojado, "sobre todo con cepillos que no están preparados para el cabello húmedo". "Cuando salgas de la piscina o del agua del mar lo que puedes hacer es aclararlo con agua dulce y después si quieres o necesitas cepillarlo, cepillarlo suavemente con un cepillo específico para cabello mojado. Los cepillos que no están preparados para ello, como el cabello mojado es más frágil, pueden favorecer la rotura de la fibra capilar", detalla.

Tres tipos de protección solar

Durante esta época del año se hace más necesario que nunca el uso de protección solar. Como explica el doctor Francisco Ortiz Díaz, médico de familia y coordinador del grupo de trabajo de Cirugía Menor y Dermatología de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), hay de tres tipos:

La C prácticamente no llega hasta nosotros gracias a la capa de ozono

La UVB (radiación ultravioleta B) es reflejada en parte por la atmósfera y las nubes, alcanzándonos un 5% del total

Y la UVA (radiación ultravioleta A) penetra incluso a través de las nubes llegando hasta el 95% de la radiación recibida.

Por tanto, "no estamos protegidos, aunque esté nublado, y estas (UVA y UVB) son las responsables del daño solar sobre nuestra piel", señala el especialista. La exposición al sol sin protección puede causarnos daños. A corto plazo nos provoca una quemadura solar, que puede ir desde un enrojecimiento (eritema solar) hasta una quemadura importante con formación incluso de ampollas.

El error más frecuente que cometemos, destaca, es "no usarlo o al menos no utilizarlo de la forma adecuada". Sin embargo, lo que más se repite es "no cubrir todas las zonas expuestas también es un error frecuente que podemos ver al observar el eritema en forma de mapa de algunas personas que no han extendido bien el producto. Y el exponerse al sol en los momentos del día con mayor radiación".