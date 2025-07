No, las medicinas no llevan plásticos, este es el material del que están hechas las cápsulas

Está extendida la creencia de que las medicinas, concretamente las cápsulas, llevan plásticos. Y de hecho, algunos pacientes rechazan tomar estos medicamentos por esta falsa creencia. Porque no, las medicinas no llevan plásticos.

Lo cuenta la farmacéutica de Tik Tok Infarmarte, quien se dedica a contar en sus redes sociales, curiosidades sobre el mundo que rodea a la farmacia. En este caso, Elena cuenta que un paciente le dijo que queria dejar de tomar las cápsulas porque no debía ser demasiado bueno tragar tanto plástico.

Así que la farmacéutica le explicó que no, que el material del que están hechas las capsulas que se tomaba es gelatina. Eso sí, puede ser tanto animal como vegetal, pero en cualquier caso, es un material nada tóxico que permite encapsular con total seguridad el medicamento que va por dentro.

Con la llegada del verano, las altas temperaturas se instalarán durante las próximas semanas en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alertas por calor en varias comunidades autónomas. Ante este escenario, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) recuerda la importancia de extremar las precauciones con determinados medicamentos que, con el aumento de las temperaturas, pueden ver afectada su eficacia.

Según advierten, alrededor de 7.500 presentaciones de medicamentos —casi la mitad de las 15.000 disponibles en farmacias comunitarias— requieren condiciones especiales de conservación durante episodios de calor extremo. Esto incluye especialmente a fármacos que deben mantenerse refrigerados, como algunas vacunas o tratamientos utilizados en el control de la diabetes.

Para evitar riesgos, el Consejo de Farmacéuticos recomienda consultar siempre el prospecto del medicamento, que contiene información esencial sobre su uso y conservación. Aunque a veces puedan resultar extensos o difíciles de entender, los farmacéuticos están disponibles para resolver cualquier duda y ofrecer orientación personalizada.