Él último bulo de las redes que se ha vuelto viral: "La sandía deshidrata"

Hace unos meses se difundió a través de las redes el bulo de que el agua no hidrataba. Pero es que ahora ha nacido uno nuevo, "la sandía deshidrata", tal y como denuncia el farmacéutico Guille Martín en sus redes sociales.

Y para esto comparte el vídeo de un joven que recomienda tomar la sandía con aceite y sal para que así sí pueda hidratar. Afirma que la sangre tiene cuatro gramos de sal por litro, y que si solo tomas líquido sin sal, diluye la sal de la sangre. Por esta razón, siempre según el joven que sale en el vídeo, "te deshidrata". Entonces, alega que como la fruta es rica en agua, hay que tomarla con sal porque "así la digerirás mejor y te hidratará".

Guille Martín se limita a escribrir "donde habré escuchado esto antes", relacionándolo con el mismo bulo de que el agua no hidrata, algo que es totalmente falso.

Guillermo Martín, farmacéutico de profesión, decidió dar un paso al frente para combatir los bulos relacionados con la salud que circulan por internet. Así nació su proyecto en redes sociales, llamado "Farmacia enfurecida", donde utiliza el humor para desmontar mitos y desinformación sobre medicamentos y cuidados sanitarios. Sus vídeos han logrado conectar con una gran audiencia gracias a este enfoque cercano y divertido.

En todas sus plataformas, Guillermo se dedica a aclarar falsedades y también ofrece consejos prácticos para mejorar la salud. Además, aprovecha su visibilidad para invitar a reflexionar sobre hábitos como el consumo de drogas, especialmente aquellas que la sociedad tiende a normalizar.

Una de sus frases más impactantes apunta al alcohol: "Es la única droga cuyo no consumo está socialmente mal visto. De hecho, es la única a la que tienes que poner excusas para decir que no la tomas", escribió en su cuenta de X (antes Twitter). En este espacio, donde comparte menos vídeos y más pensamientos, se presenta como un farmacéutico “que ya no está enfurecido”, haciendo guiño a su nombre original.

Alcohol

Su mensaje sobre el alcohol resonó entre sus más de 127.000 seguidores, provocando numerosas reacciones. Una seguidora le contó que lleva años sin beber alcohol, salvo alguna margarita ocasional, y que suele optar por cerveza sin alcohol, pero que siempre recibe preguntas incómodas sobre su decisión. Otros usuarios, en cambio, comentan que nunca han sentido la necesidad de dar explicaciones por no consumir alcohol.