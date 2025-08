La pediatra Lucía Galán derriba uno de los mayores mitos en bebés: "No, tu hijo no va a dormir del tirón por darle un biberón bien cargado de cereales por la noche"

Lucía Galán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", se pone seria y derriba uno de los mitos más extendidos en bebés: el de que tu hijo dormirá toda la noche del tirón si le das por la noche un biberón bien cargado de cereales. Es rotundamenete falso, afirma la famosa médica, que acumula 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y si a algunos padres le funcionaron fue "suerte". La evidencia científica dice que no hay una causa-efecto entre tomar un biberon con cereales y dormir mejor. E incluso a veces produce el efecto contrario.

"¿Que tu bebé todavía no duerme toda la noche? Ay, pues muy fácil, tú le añades unos cuantos cacitos de cereal al biberón de la noche, que quede ahí bien espesito y ya verás como duerme como un lironcete...", empieza diciendo "Lucía, mi pediatra", a través de un vídeo en sus redes sociales. Pone voz a una creencia muy extendida en las familias españolas, pero que es falsa. "Pues me temo que no. Esto no es así. Y de hecho hay niños que duermen peor", asegura.

Sin evidencia científica

"Si a algún niño le funciona es suerte. No hay una base científica que sustente esta afirmación. Es una creencia falsa, es un mito, no es así. Los niños por añadirles una fuente de cereal en el último biberón no cambian sus ciclos de sueño", insiste. Y dicho esto, Lucía Galán apunta que, una vez que el bebé empieza con la alimentación complementaria (normalmente, a partir de los seis meses), "hay fuentes de cereal más saludables" que las que ofrecen los cereales en polvo en biberón.

Los estornudos en recién nacidos

"Lucía, mi pediatra" entra en otro mito: el de los esturnudos. "A ver si os suena esto: recién nacido que está en el hospital porque acaba de nacer, tiene unas horitas de vida y está ahí en la habitación con sus papás y entonces, de repente, el bebé empieza a estornudar", expone. La médica ovetense cuenta que, "entonces, entra la pediatra y alguien de la familia dice: 'Ves, doctora, ya se ha resfriado, ya se ha resfriado el bebé porque claro, como han puesto el aire acondicionado, ya se ha resfriado porque está estornudando'".

Sin embargo, Lucía Galán quiere dejar claro que los motivos de esos primeros estornudos de un recién nacido no se deben a un resfriado o enfermedad similar. "Esto es una situación que todos los que hemos trabajado en el hospital seguro que hemos vivido al hacer el pase de maternidad, cuando vemos a los bebés que han nacido el día anterior, y que siempre nos roba una sonrisa porque en unas poquitas horas no da tiempo a que un bebé recién nacido se resfríe", explica la pediatra asturiana.

Quiere dejar claro así que es imposible que un bebé desarrolle, en apenas unas horas, un resfriado. Y es por eso que, generalmente, hay que buscar otras causas a esos estornudos. "Los bebés recién nacidos, ante distintos estímulos que puedan recibir a través de sus fosas nasales, es normal que estornuden", afirma

Y todo tiene su explicación médica: "Porque esas fosas nasales están trabajando por primera vez en su vida, porque hasta entonces, hasta ese momento, los nueve meses que estaban intraútero, están rodeados y están envueltos, inmersos en un líquido calentito, con lo cual esos cilios, que son esos pelitos que están en las fosas nasales, no trabajan, no tienen función".