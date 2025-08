Esta es la razón científica por la que te pican los mosquitos: si estás embarazada, eres alto o usas un perfume dulce tienes más papeletas

Seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta: ¿Por qué me pican a mí siempre los mosquitos? David Callejo, anestesista y experto en salud, con casi medio millón de seguidores en Instagram tiene la respuesta científica a esta cuestión. Y es porque los mosquitos "aman cinco cosas". Si tienes algunas de ellas, serás diana fijo.

La primera: concentración de dióxido de carbono. "Por eso, pican más a mujeres embarazadas, a las personas altas y con más masa corporal", aclara el experto.

Segundo: a los mosquitos les gusta el calor, la temperatura corporal elevada. Así que si acabas de hacer ejercicio físico, "eres su buffet libre".

Los perfumes

Tercero: los perfumes dulces. "Literalmente es como ponerte colonia sabor helado de fresa para ellos", advierte Callejo.

Cuarto: el grupo sanguíneo cero. "Hay estudios científicos que demuestran que lo prefieren", aclara.

Y quinto y más importante: el olor corporal. Y ese olor depende de los productos químicos que producen las bacterias de tu piel, según explica el médico. "Algunas personas tienen olor a repelente natural y otras huelen a banquete para los mosquitos", espeta. Así que, termina David Callejo, "no es que los moquistos te huelan, es que tú hueles a fiesta".

Ana Molina, dermatóloga: "Esto es lo que hace que a unas personas les piquen más los mosquitos" / .

Sangre dulce

"No, Los mosquitos no te pican porque tengas la sangre dulce. De hecho la sangre no es dulce. Si tuviera un sabor, en todo caso sería salada". Son las palabras de la dermatóloga Ana Molina, que, a través de su perfil de TikTok ha compartido un peculiar vídeo en el que tira por tierra esa famosa frase de que estos insectos van a por "presas" de sangre dulce.

"Los mosquitos pasan totalmente del sabor de tu sangre. Es un método súper complicado para elegir a sus presas. Si fuera así, tendrían que catarnos primero, es decir, picarnos para ver quién tiene la sangre dulce o no. Menuda pérdida de recursos", cuenta Molina.

"Los mosquitos tienen estrategias mucho más rápidas, sencillas y eficaces para elegir a sus presas. En ese cerebro de mosquito sólo cabe un mantra y es a quien me como hoy. Y en esta palabra está la clave", señala.