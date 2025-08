Esta es la razón por la que dormimos tapados aunque estemos a 30 grados

¿Eres de las personas que duermen tapadas aunque estén a 30 grados? Pues no estás loco, todo tiene una explicación, tal y como afirma el conocido tiktoker Farmacéutico Fernández.

Y es que, tal y como publica en un vídeo que ha subido a su perfil de Tik Tok, "nuestro cerebro asocia estar tapado con protección. Cuando dormimos, bajamos la guardia. Y taparnos (aunque sea con una sábana finita) envía un mensaje de 'todo está bien, puedes relajarte'".

Asimismo, el farmacéutico explica que "durante la noche nuestra temperatura corporal desciende. Aunque haga calor fuera, tu cuerpo quiere regular ese cambio. Por eso incluso con 25 grados, tiramos de sábana, manta ligera o toalla robada del hotel".

Y a los que tengan la duda de cuando se despiertan sudorosos de madrugada, el experto señala que también es normal, "lo raro sería que pudieras dormir tranquilo sin taparte ni un poquito. Es como un abrazo psicológico. Dormimos tapados porque nuestro cuerpo busca confort, equilibrio térmico y tranquilidad… incluso cuando hace calor".

¿Eres de los que simplemente quita la parte con moho del alimento y sigue comiendo como si nada? Pues cuidado, porque podrías estar cometiendo un error grave que afecta a tu salud. Así lo advierte Álvaro Fernández, más conocido en TikTok como @farmaceuticofernandez, el farmacéutico con mayor número de seguidores en la plataforma. Su mensaje es claro y tajante: “Si ves moho, tira el alimento. No hay discusión”.

Y no, no es una exageración ni una moda alarmista. El problema es real y tiene nombre: micotoxinas. Estas sustancias tóxicas, producidas por ciertos hongos, pueden estar presentes aunque el moho no sea visible a simple vista. Su consumo puede provocar desde trastornos digestivos hasta daños en el sistema inmunológico o en los riñones. Peor aún: algunas micotoxinas están asociadas con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer si se ingieren de forma continuada.

Alimentos de riesgo: pan, fruta blanda y mermeladas

Según explica el farmacéutico, hay productos especialmente vulnerables: el pan, las frutas blandas (como los melocotones o fresas) y las mermeladas. Aunque el moho solo sea visible en una pequeña parte, las toxinas pueden haberse extendido más allá de lo que el ojo alcanza. Por eso, eso de “quitar el trocito malo” ya no es una opción válida. “Muchos mohos liberan toxinas que se infiltran profundamente en el alimento, más allá de lo que se ve”, advierte Fernández.

Así que ya sabes: ese pan con una manchita blanca o esa mermelada con un borde sospechoso deben ir directamente a la basura. Por muy pequeña que sea la zona afectada, el riesgo es mucho mayor de lo que parece. Mejor prevenir que lamentar.