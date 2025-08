La pediatra Laura Álvarez estalla contra los padres que pegan a sus hijos: "Lo único que aprenderá es a tenerte miedo"

Esta es una historia real. Una niña se estaba portando muy mal en el parque y su padre le pegó para que le hiciera caso. Al poco tiempo, apareció la Policía, ya que un testigo les había llamado por teléfono, alertando de la situación. "¡Hasta dónde vamos a llegar! Ya no se puede ni educar a los hijos", reaccionaron algunos padres.

Todo esto lo cuenta Laura Álvarez, pediatra, que abre el melón de si está bien o mal pegar a los hijos en determinados momentos para que obedezcan. "Vamos a darle la vuelta. ¿A qué si hubiésemos presenciado que un hombre pega a una mujer hubiéramos llamado a la policía? ¿A qué no nos parecería bien? En cambio si es un niño, está aprendiendo", expone la médica, que recuerda que pegar a tu hijo es maltrato físico y está penado en España.

Deja huella

Laura Álvarez se pone muy seria con este asunto a través de un vídeo en su cuenta de Instagram: "Pegar no educa y deja huella". La forma de educar en el pasado, pasado está. "Enseñar a un niño con golpes no es una manera de que aprenda", asegura. Al contrario, apunta, "lo único que aprenderá es a tenerte miedo y tener poco control sobre sus emociones, ya que nosotros como audltos no hemos sido capaces de controlar la ira". Pero hay algo todavía más triste en todo esto: "Si pegas a tu hijo, no dejará de quererte, pero sí dejará de quererse a sí mismo".

La pediatra Laura, con casi 400.000 seguidores, ahonda algo más. "Los niños que crecen con violencia aprenden a esconder emociones, a no a gestionarlas. Pierden confianza, autoestima... y muchas veces, el vínculo con quienes más deberían protegerlos", advierte. La especialista termina con un mensaje directo a los padres, que suena casi a ruego: "Eduquemos con respeto, no con miedo".

Dolor de barriga y bullying

"Mi hijo lleva semanas quejándose de dolor de barriga". Esta es una preocupación de los padres que Lucía Galán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", que acumula 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ve con frecuencia. En uno de sus últimos vídeos aborda este tema y advierte que "entre el 75 y el 80% de los dolores crónicos de barriga en los niños no se corresponden con una causa orgánica".

¿Y esto que quiere decir? La pediatra asturiana lo explica: "Que no hay una enfermedad celiaca, que no hay parásitos, que no hay una infección...". "Obviamente hacemos todos los estudios, pues a veces se pide una ecografía, a veces se pide un estudio en heces, a veces se pide una analítica de sangre... Se hacen muchas pruebas y son negativas", apunta.

¿Entonces por qué le duele la barriga a tu hijo? "La mayoría de las veces", resuelve Lucía Galán, es "un dolor abdominal funcional". Son niños que se quejan de dolor de barriga por motivos emocionales. Cualquier cosa que les altere les puede ir el dolor ahí. Una situación de estrés, de ansiedad, de presión o incluso de bullying. Quizá sea así la forma de destapar un caso de acoso en nuestro hijo. "A ese diagnóstico llegamos después de haber descartado todo lo demás, que no existe una causa orgánica", señala.

Llegados a este punto, "Lucía, mi pediatra" asegura que la solución la tiene un psicólogo.