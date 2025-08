Ni obligarles, ni insistirles: el nuevo consejo médico si un niño no quiere comer

Es una situación desagradable, que a nadie le gusta. Pero por la que todos los padres y madres pasan. Cuando un bebé o un niño se niegan en redondo a comer toca armarse de paciencia. Y entonces comienza una batalla que desgasta, y mucho, a no pocos progenitores y progenitoras.

¿Pero vale la pena desgastarse? ¿Es realmente lo correcto enfrentarse al niño para conseguir que coma el plato que se niega a comer o cenar? La inmensa mayoría de padres y madres dan por hecho que para lograr que un niño o una niña aprendan a comer bien y de todo es necesario librar estas desagradables batallas.

Un enfoque diferente

Pero... ¿y si están equivocados? Es lo que sostienen últimamente muchos expertos y médicos pediatras como Carlos González, que sugieren abordar esta cuestión de la alimentación de los niños desde otra perspectiva.

Según el doctor González, que hace numerosa divulgación con consejos sobre crianza y educación de menores, más que enfrentarse al niño cuando no quiera comer hay que comprender su decisión y obrar en consecuencia, sin necesidad de desgastarse oponiéndose a ello para obligarle a comer o cenar.

"Cuando un niño es pequeño y no tiene que ir a la escuela, lo lógico es que coma cuando tiene hambre y que no coma cuando no tiene hambre. Y últimamente están aumentando en general los trastornos alimentarios en adultos y jóvenes. Cada vez más anorexia, bulimia, obesidad. En el fondo, ¿qué es la obesidad? Seguir comiendo aunque en realidad ya no tenías hambre. ¿Qué es la anorexia? Es tener hambre y no comer. ¿De verdad te parece buena idea decirle a tu hijo que tiene que comer aunque no tenga hambre?", razona el pediatra Carlos González.

El pediatra Carlos González. / Carlos González

Irse a la cama sin cenar

Con ello quiere dejar caer el médico especialista que quizás los padres estén perdiendo el foco del asunto cuando libran una batalla con su hijo para que coma cuando no le apetece. "Venga, va, prueba. Al menos, pruébalo. Algo tienes que comer. No te puedes ir a la cama sin cenar con el cariño con que te lo he preparado. Al menos dos cucharaditas...", son algunas de las típicas frases que recuerda Carlos González.

El médico resuelve el asunto de forma natural, bajo su punto de vista, aunque puede resultar muy chocante para muchos progenitores. "Si no quiere comer, no come, porque eso es lo normal, y al revés", expresa el pediatra.

Carlos González recuerda otras situaciones comunes: "Mamá, mamá, un plátano. No, cariño, no. Un plátano ahora no, porque sólo falta media hora para cenar. Y si comes ahora un plátano, luego no me cenas".

De nuevo, el doctor resuelve el problema de forma rotunda: "Si falta media hora para cenar y come un plátano, pues ya está, ha cenado un plátano. Un niño pequeño, a lo mejor, con eso ya ha cenado bastante. Un niño mayor, además del plátano, a lo mejor va a cenar un poco más, que no va a comer tanto. Bueno, pues a ver, un plátano es sanísimo. Si fuera que me pide un helado, me pide unos caramelos... El caramelo es igual de malo si te lo pide a las 5 que si te lo pide a las 8 y media. Entonces, la decisión de si le doy un caramelo o no le doy un caramelo no puede depender de si falta o no falta media hora para cenar o si se ha portado bien y se ha comido toda la verdurita", establece Carlos González.

El médico pediatra se muestra así partidario de tomar con naturalidad las situaciones que se dan con la comida de los niños, no oponerse a ellos si no tienen hambre y actuar con mucha mano izquierda.