"Prohibido hacer esto": los médicos alertan de lo que hacen casi todos los padres para que ande su bebé

Aprender a caminar forma parte del proceso natural de crecimiento y formación de un bebé. Todos lo hemos hecho cuando llegó el momento. Algunos antes, otros un poco después, pero en el ADN del ser humano, como de otros mamíferos, está aprender a caminar.

Es por ello que un padre y una madre siempre están pendientes de los pasitos adelante (nunca mejor dicho) que hace un pequeño en esta materia. Pero estar pendientes no significa caer en la obsesión o acelerarse. Todo tiene su ciencia. Y todo tiene su tiempo.

De hecho, médicos y expertos están alertando de algunas prácticas habituales con los bebés que quizás no son del todo aconsejables. Es algo de lo que ha querido avisar la pediatra Mar López, que ha publicado varios libros y realiza actividad divulgativa en internet y redes sociales.

La médica se ha mostrado rotunda -"prohibido"- a la hora de referirse a algo que hacen muchos -o incluso muchísimos- padres, madres y abuelos. Se ve de forma habitual en los hogares españoles, pero, al parecer, no tiene el efecto positivo esperado en el pequeño o la pequeña.

"Prohibido"

"Prohibido hacer esto. Está desaconsejado. Ayudarles para que caminen cuando ellos no lo hacen solos", explica Mar López. La pediatra advierte así a los padres que no se debe forzar a caminar al bebé cuando este aún no ha iniciado ese proceso.

¿Por qué? Porque se "fuerza al bebé a estar en una postura que su cuerpo (huesos, músculos) no está preparado para mantener" y "esta situación favorece el arqueamiento de las piernas (varo)". Mar López aclara que con esta práctica "alteramos el aprendizaje de la marcha" y el bebé "aprende a caminar apoyando su peso hacia adelante". Y agrega otro efecto negativo: "Al sujetarlos por las manos o brazos hacia arriba, muchos caminan de puntillas".

Enseñar a caminar a un bebé es un proceso natural, pero los expertos coinciden en que hay acciones específicas que pueden estimular su desarrollo motor de manera segura y saludable. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), uno de los aspectos fundamentales es fomentar el gateo previo, ya que este fortalece los músculos necesarios para caminar y ayuda al bebé a ganar confianza en sus movimientos.

Espacios seguros

La pediatra especialista en desarrollo infantil, Claire Lerner, recomienda proporcionar espacios seguros y libres de obstáculos para que el bebé explore de manera independiente. "Es importante que el niño pueda levantarse y sentarse por sí solo, apoyándose en muebles estables o superficies seguras", señala Lerner, destacando que la independencia en los movimientos es clave para desarrollar equilibrio y fuerza muscular.

Asimismo, la Asociación Española de Pediatría (AEP) sugiere evitar el uso de andadores tradicionales, ya que pueden retrasar el desarrollo natural del equilibrio y aumentar el riesgo de accidentes. En cambio, recomienda juegos interactivos que impliquen movimiento y coordinación, como animar al bebé a desplazarse hacia un juguete o hacia los padres, fortaleciendo así su motivación y esfuerzo físico.

Caminar descalzo

Otra recomendación destacada por los especialistas es fomentar el ejercicio descalzo, ya que caminar sin calzado permite al bebé recibir una mayor cantidad de información sensorial del suelo. La fisioterapeuta pediátrica Marybeth Crane explica que "caminar descalzo estimula la formación adecuada del arco plantar y mejora el control postural, facilitando el proceso natural de aprendizaje de la marcha".

Finalmente, se aconseja respetar el ritmo individual de cada bebé. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque muchos bebés comienzan a caminar alrededor de los doce meses, es normal que este proceso varíe entre los nueve y los dieciocho meses. La paciencia, el estímulo positivo y evitar comparaciones con otros niños contribuyen de manera efectiva a que el bebé desarrolle la confianza necesaria para dar sus primeros pasos.

Todo viene redundar en la idea de que no es bueno adelantar las fases y forzar a un bebé a caminar antes de tiempo, cuando su cuerpo no está preparado para ello.