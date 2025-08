Alerta pediátrica: estás poniendo en peligro a tu hijo si le das de comer en la silla de paseo o en la hamaca

Ni en la hamaca ni en la silla de paseo ni en la sillita del coche. En ninguno de estos sitios debes darle de comer (ya sea el desayuno, la comida, la merienda o la cena) a tu bebé. Le estás poniendo en peligro: se puede atragantar. Así lo alerta la pediatra Mar López, con medio millón de seguidores en Instagram.

La doctora comparte un vídeo de un niño tumbado en la hamaca y comiendo. El pequeño se atraganta y los padres acuden corriendo a socorrerlo. "Uff, es que ya solo de haberlo sentado así me saltan todas las alarmas", empieza diciendo Mar López. "Está medio tumbado y eso es un no rotundo. Así nunca se debe comer, ni en hamaca, ni en la sillita del coche ni en la de paseo. ¿Veis? Se atraganta y no es casualidad", asegura.

Así sí

Para prevenir esto hay unas "normas claras", apunta la pediatra, de cómo se debe dar de comer a un niño. Obviamente, hay que sentarlos en una trona, pero no en cualquier trona. "Deberían sentarse con la cadera a 90 grados, las rodillas flexionadas y los pies apoyados. De esta manera la espalda está erguida y es menos probable que sea atragante. Y si se atraganta tiene más fuerza para toser", asegura.

Las recomendaciones

La experta comparte una serie de recomendaciones. Son las siguientes:

Evita distracciones, pantallas, jugar al avión, no hacerles reír...

Ofrecer texturas seguras, alimentos adaptados a su edad, tamaño adecuado...

Evitar alimentos muy duros, redondeados, con forma de moneda o de tubo.

Deben comer siempre con nosotros, sin prisa, nunca tumbados ni en en movimiento.

Tampoco en sillita del coche, hamaca, silla de paseo...

Síntomas del atragantamiento

Tos.

Respiración dificultosa.

Incapacidad para hablar o, en el caso de los niños, para llorar o emitir cualquier sonido.

Coloración azul de la piel ante la dificultad para respirar.

Pérdida de conocimiento.

Frutos secos, principal causa de atragantamiento en niños: qué hacer si mi hijo se atraganta / Freepik

Cómo actuar ante un atragantamiento

Como señalan desde la Asociación Española de Pediatría (AEPED), lo más importante es mantener la calma para poder socorrer al menor de la mejor forma posible.

Hay que animar al niño para que tosa enérgicamente, sin hacer ninguna maniobra. Debe intentar expulsar el objeto extraño por sí solo. "No se debe golpear en la espalda ni intentar sacar el cuerpo extraño de la boca a ciegas".

Es importante, además, no dar de beber hasta que el niño no se haya recuperado por completo ni comprimir el abdomen. En cambio, sí, aunque está consciente tiene una tos débil y la dificultad para respirar es muy severa, se debe llamar inmediatamente a los servicios de urgencia.

Maniobra de Heimlich: ¿cómo es esta técnica que salva vidas?

La maniobra de Heimlich es exclusivamente para mayores de 1 año.

Colócate detrás del niño y rodear la cintura con los brazos. Cierra la mano derecha con el pulgar cerca del ombligo, justo en la boca del estómago (entre el ombligo y el tórax). Coge el puño con la otra mano y realiza una fuerte presión hacia dentro y hacia arriba. Es importante que este movimiento sea hacia arriba, para ayudar a expulsar el objeto que ha provocado el atragantamiento.

El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) lo explica de forma gráfica en el siguiente vídeo.

Si no se ha conseguido revertir esta situación, es muy probable que el niño pierda el conocimiento. Avisa a los servicios de urgencia y comienza con las maniobras de RCP.