La contundente opinión de una experta sobre los efectos adversos de los jarabes para la tos en niños: "Se han registrado 8 fallecimientos"

Cuando los niños se ponen enfermos con tos y mocos, lo que normalmente se le viene a la cabeza a los padres es recurrir al jarabe para la tos como principal aliado. Todo con el objetivo de que las flemas cesen, la mucosidad se diluya y tu pequeño vuelva a encontrarse mejor.

Sin embargo, podrías estar cometiendo un grave error según la opinión de los expertos ya que, al parecer, estos antitusivos tendrían más consecuencias negativas que efectos positivos sobre la salud de los niños.

"Pues lo siento mucho, pero ni los mucolíticos, antitusígenos y anticongestivos en pediatría son útiles. No son útiles en los niños. No tienen evidencia científica suficiente demostrada. Y es por eso que no están recogidos en ninguna guía de práctica clínica", cuenta Lucía Galán, de Lucía mi pediatra, en un vídeo publicado en TikTok.

"Es más, estos jarabes para los mocos, para la tos, para hacer el moco más fluidito, para que el catarro se vaya antes, no están exentos de efectos secundarios. De hecho, en el Centro Nacional de Intoxicaciones de los Estados Unidos ya se han registrado 8 fallecimientos por intoxicaciones mortales entre el 2000 y el 2019 en niños menores de 8 años", advierte la experta.

"No nos cansaremos de decirlo, son jarabes que es verdad que se venden mucho, pero no tienen una eficacia demostrada lo suficientemente poderosa como para recomendarlos de forma universal", indica.

"Ya sabéis que lo tenéis todo aquí, pero nos repetimos todos los compañeros una y otra vez. Mucho ánimo con todos esos mocos, toses y demás virus que nos hacen la vida un poco más complicada a papás y mamás", concluye la pediatra.