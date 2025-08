“No puedo dormir sin taparme… aunque haga 30 grados”: el extraño (pero común) hábito que tiene explicación científica

Cuando el termómetro no baja de los 30 grados ni por la noche, lo normal sería dormir como viniste al mundo, o al menos sin nada que sume calor. Pero tal y como lo explica el tiktoker y farmacéutico @Farmaceuticofernandez, hay quienes no pueden evitarlo: necesitan taparse aunque sea con una sábana finita, y si no lo hacen, sienten que algo va mal.

¿Te suena? Pues no estás solo. Este curioso comportamiento, tan común como inexplicable (a simple vista), tiene más sentido del que parece. Lejos de ser una manía sin fundamento, tiene raíces emocionales y fisiológicas que lo justifican más de lo que crees.

Un gesto aprendido desde la cuna

Desde pequeños, muchos hemos sido arropados por nuestros padres justo antes de dormir. Esa sensación de abrigo y seguridad quedó grabada en nuestra memoria como sinónimo de descanso. Por eso, al llegar la noche, el cuerpo pide esa misma rutina como si fuera un ritual imprescindible.

La sábana mágica (y su poder sobre tu cerebro)

Pero la cosa va más allá de la costumbre. La ligera presión de una sábana sobre el cuerpo activa la liberación de serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Resultado? Un estado de bienestar, calma y sueño más profundo. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia.

Por si fuera poco, las mantitas veraniegas también hacen de escudo frente a los mosquitos sedientos de sangre que merodean por tu cuarto. Así que eso de dormir destapado, por muy tentador que suene, tiene sus riesgos.

El “coco” y la mente nocturna

Y aquí viene lo divertido (o inquietante): para muchos, dormir sin taparse equivale a sentirse desprotegido, como si con los ojos cerrados estuvieras expuesto a... lo que sea. ¿El coco? ¿Un espíritu? ¿Una corriente de aire traicionera? Nadie sabe el qué, pero algo. Dormir sin nada encima puede dar esa sensación de vulnerabilidad total. Como si el edredón —aunque sea de tela fina— fuera un escudo invisible contra lo desconocido.

¿Y tú, eres del team “sábana o muerte”?

Confiesa: ¿eres de los que no pegan ojo si no se tapan al menos los pies? ¿O de los valientes que desafían el calor sin miedo ni sábana? Sea como sea, ahora ya sabes que ese gesto que tanto necesitas no es ninguna locura, sino un reflejo de tu cerebro buscando paz, descanso… y protección contra mosquitos y miedos nocturnos.

Así que, si este verano vuelves a pelearte con el calor pero no puedes renunciar a tu sábana de confianza… tranquilo, no estás loco: estás programado para ello.