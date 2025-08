¿Tú también has dejado la leche y ahora bebes avena? Cuidado: podrías estar sufriendo un déficit silencioso que afecta al 68% de la población

Entre cafés con leche de avena, yogures veganos y montañas de ultraprocesados “plant-based”, podrías estar dejando fuera de tu dieta algo muy importante para tu salud (y la de tus futuros hijos): el yodo.

Sí, ese mineral del que nadie habla, pero que la OMS ya ha declarado en alerta. Y es que, aunque su carencia parecía superada desde hace décadas, el déficit de yodo vuelve con fuerza, especialmente entre mujeres jóvenes, embarazadas y niños.

El culpable: nuestro nuevo estilo de vida

Según datos recientes, el 68% de la población mundial no consume suficiente yodo. ¿La causa? Abandonamos la leche, comemos menos pescado y abusamos de productos ultraprocesados que no incluyen sal yodada.

¿El resultado? Problemas de tiroides, cansancio extremo, niebla mental, riesgo cardiovascular… y en casos graves, incluso complicaciones durante el embarazo o retrasos en el desarrollo infantil.

Lo que debes saber (y hacer) ya

¿Usas sal sin yodo? Cámbiala. La sal yodada está en el mercado desde hace décadas y es la forma más sencilla de proteger tu salud.

Cámbiala. La sal yodada está en el mercado desde hace décadas y es la forma más sencilla de proteger tu salud. ¿No comes pescado ni marisco? Apuesta por huevos, algas o suplementos si lo necesitas.

Apuesta por huevos, algas o suplementos si lo necesitas. ¿Bebes leche vegetal? Asegúrate de que esté fortificada con yodo.

Asegúrate de que esté ¿Cocinas coles, brócoli o soja? Hazlo siempre al vapor o hervido para evitar que bloqueen la absorción de yodo.

El embarazo y el yodo: una historia de amor (y de riesgo)

Durante la gestación, las necesidades de yodo aumentan. Una deficiencia en esta etapa puede derivar en abortos, partos prematuros o malformaciones. Por eso, los especialistas insisten: si estás pensando en quedarte embarazada, cuida tus niveles de yodo desde ya.

¿Es tu dieta peligrosa sin que lo sepas?

Veganas y veganos : solo las algas y la sal yodada os salvan del déficit.

: solo las algas y la sal yodada os salvan del déficit. Sin lácteos : igual que arriba, hay que vigilar mucho el aporte.

: igual que arriba, Dieta baja en sal: bien por tu tensión, pero ojo con dejar fuera al yodo. Solo 1 cucharadita de sal yodada al día basta para cubrir lo necesario.

El consejo definitivo

Hazte un favor y mira tu sal. Si no pone “yodada”, no te está protegiendo. Puede que el yodo no sea trendy como el colágeno o la vitamina C, pero sin él, ni hay energía, ni buen humor, ni hormonas funcionando como deben.

Porque no todo lo healthy es saludable. Y porque, al final del día, lo más importante es sentirse bien… desde dentro.