La psicóloga infantil Elvira Perejón te dice lo que nunca debes hacer frente a una rabieta: "Apagar el fuego con más fuego"

Si eres padre o madre y sufres las rabietas de tu hijo, lo primero que tienes que saber es que "no son un problema de comportamiento". Son "una necesidad del desarrollo emocional" del niño o niña. Así lo asegura Elvira Perejón, neuropsicóloga infantil, al frente de "Educación incondicional", con 350.000 seguidores en Instagram. Es experta en crianza y estimulación.

Lo que no hay que hacer

Sabiendo que no es un problema y son necesarias, el siguiente paso es saber qué hacer ante una rabieta. Perejón empieza por lo que no hay que hacer: "Nunca apagar el fuego con más fuego, es decir, con castigos, amenazas, chantajes o pantallas". "Las rabietas son una forma de decir SOS: está situación me está sobrepasando y no sé cómo gestionarlo, no sé cómo expresar lo que me está pasando. Necesitan conexión y presencia, no un castigo. No recomiendo los castigos, las amenazas, los chantajes o los premios", ahonda.

Lo que sí hay que hacer

"Tenemos que intentar acompañar la rabieta -añade- con calma, sin invalidar ni minimizar. Eso es lo que realmente le va a dar herramientas. Herramientas para la vida, el futuro, para que ellos luego puedan extrapolar a sus relaciones personales y profesionales".

Elvira Perejón se expresó de este modo en una entrevista que le hicieron en "La Voz de la Salud" y que compartió a través de Instagram con sus seguidores. En ella, la psicóloga infantil recuerda que el llanto y los gritos "están diseñados para que nos incomoden y prestarle atención". "No es que solo nos desborde su berrinche, su rabieta, o mejor dicho, su desborde emocional, sino que lo que nos hace perder los nervios es esa acumulación de carga mental", comenta.

Educar con conocimiento

La experta insiste en la importancia, a la hora de criar, de conocer por qué los niños se comportan de determinada forma. "Educar con cerebro para mí es una llave para las familias y educadores, porque cuando tú sabes cómo se desarrolla el cerebro y por qué un niño o una niña reacciona de x manera, podemos hacerlo desde otra".

Las pantallas

Perejón entra de lleno en otro gran problema y a la vez preocupación de los padres: las pantallas. ¿Qué hago cuando mi hijo no obedece cuando le digo que apague la pantalla? "Es normal, porque algo que nos gusta, nadie quiere soltarlo. No es nada contra ti ni personal, solo una reacción neurológica, humana y natural. Lo que tenemos que tener en mente es que su corteza prefrontal aún no está desarrollada para parar solito, esta se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años", profundiza.

Anticiparse

Lo ideal sería entonces "anticiparse y acordar ese momento de apagado antes de empezar". Es decir, explica Elvira Perejón, "ya antes de que encienda la televisión y utilicen la tablet o el móvil", pactar la hora de cierre. La neuropsicóloga dice en este sentido que 0 a 6 años lo ideal es que no haya nada de pantallas y de ahí en adelante "que sea la última opción de ocio infantil".

Si aún así, ellos no paran, recurre a otros estímulos. "Como los niños no son conscientes del tiempo, podemos utilizar un reloj de arena, un cronómetro e incluso la alarma del propio móvil. Así, primero establecemos el tiempo y el contenido. Y luego, cuando se vaya a apagar, ofreceremos alternativas para que el niño sepa que una vez apagado, va hacer otra cosa", concluye.