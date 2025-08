Si sufres bruxismo, esta es la férula que no debes comprar nunca: puede dañar la articulación

Si eres de los que aprieta los dientes por las noches y al día siguiente se levanta de la cama con dolor en la mandíbula, de cabeza o incluso cervical, probablemente te hayan diagnosticado bruxismo. Esta patología tan común puede llegar a provocar importantes molestias a quienes la sufren y por ello lo ideal es visitar a un profesional, quien nos recomendará desde tratamiento de fisioterapia para descargar la articulación a una férula de descarga para evitar el desgaste de los dientes al ejercer presión por la noche.

Sin embargo, no todos los aparatos oclusales son aptos para tratar este problema. Algunos, como los que puedes encontrar en una farmacia no los recomiendan los dentistas, ya que debe ser una pieza hecha a medida y de una dureza correcta para ayudar al paciente.

"Una simple férula para el bruxismo no solo puede no ayudarte, sino que puede empeorar tu problema. Muchos pacientes me acuden a consulta diciéndome que ellos ya tienen una férula que compraron por 20 euros en internet o en la farmacia,que les sigue doliendo la mandíbula, la cabeza, el cuello... Es que esto no es la solución", cuenta Lucía Palma, dentista, en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

"Una férula de descarga para un bruxismo verdadero y trastornos temporomandibulares tiene que estar diseñada a medida. Tiene que ser rígida, tiene que tener unas guías para que dirijan el movimiento de tu mandíbula y así protejan tu articulación y tiene que tener un grosor exacto, hecho para tu mordida", dice Palma.

"Una férula blandita no bien hecha no solo no hace esto, sino que te estimula la mandíbula y te hace apretar más. Y eso, en vez de darte descanso, alimenta el problema que te está quitando el sueño, litera", indica la dentista.