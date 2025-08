ChatGPT le salvó la vida: la increíble historia de Daniel y cómo la IA le detectó un tumor de páncreas (a tiempo)

"ChatGPT detectó mi tumor antes que los médicos y hoy me operan del páncreas gracias a su diagnóstico". Así empieza Daniel, un joven de Madrid, a contar su increíble historia de cómo la IA le salvó la vida. Su mujer, María Hernández-Alcalá, que es bioquímica y especialista en nutrición y salud pública, ha sido la encargada de compartir su relato a través de un vídeo en Instagram.

Hace tres años

Todo empezó, según indica Daniel, hace tres años, "con síntomas muy difusos e inconexos". "Hormigueos, la sensación de que se me dormía la cara y los brazos. Episodios de mareos e incluso visión doble. También llegué a engordar 15 kilos sin cambiar mis hábitos, que son bastante saludables. Visité varios especialistas, entre ellos un neurólogo, que me hizo varias pruebas y me dijeron que no era nada", cuenta.

Pasó el tiempo y Daniel siguió igual. O peor. Fue entonces cuando decidió ir a un médico de Atención Primaria para que recondujese su caso. "Tras analizarlo durante diez minutos, el doctor no le dio demasiada importancia. Dijo que si las pruebas neurológicas estaban bien que no era nada importante. Pero mi cuerpo insistía en decirme lo contrario. Yo sentía que había algo que no encajaba".

El diagnóstico de la IA

Desesperado, Daniel, recurrió a la IA e introdujo todos sus síntomas, sus resultados médicos y su historial clínico en el modelo más inteligente de ChatGPT. Y... sorpresa: su diagnóstico fue un tumor de páncreas llamado insulinoma. "Yo superasustado, pero con ganas de saber más, me compré un sensor de glucosa, ya que el insulinoma lo que generaba era una liberación desmesurada de insulina, que llevaba a bajadas drásticas de glucosa en sangre. Y descubrí que varias veces al día, sobre todo de madrugada y entre comidas, mis niveles de glucosa eran superbajos", explica.

La confirmación en el hospital

Con esas tremendas bajadas, el joven podía haberse desmayado en muchas ocasiones, podía haberle causado daño cerebral o incluso la muerte. Con este diagnóstico de ChatGPT, Daniel fue rápidamente a Urgencias. Allí, "expliqué mi situación a una internista, que después de unas analíticas me confirmó lo que ChatGPT había sugerido: efectivamente tenía un insulinoma".

Sin dos tercios del páncreas

Unos meses más tarde, Daniel entró en el quirófano para someterse a una operación muy delicada. "Me quitaron alrededor de dos tercios del páncreas y, tras una recuperación difícil, mis síntomas se han ido", afirma. Daniel está curado y feliz. Y le queda muy poco para estar ya perfecto.

Beneficiarse de las nuevas tecnologías

Su mujer aclara en la publicación de Instagram que acompaña al vídeo que "para nada concluimos que haya que autodiagnosticarse, más bien beneficiarse de las nuevas tecnologías para mejorar, siempre de la mano de profesionales y expertos del área. Desde que llegamos al Puerta de Hierro (en Majadahonda, Madrid) la internista de urgencias diagnosticó (después de los análisis pertinentes) que podía tratarse de un insulinoma, sin nosotros sugerir nada por supuesto, y desde entonces solo dos meses después le estaban operando. Todos alucinaron de que entrara andando con 40 de glucosa y todo lo que podía haberle pasado con esos niveles de azúcar en sangre", asegura María Hernández-Alcalá.

Daniel y su mujer en el hospital / @mariahalcala

Daniel también pide en su vídeo aprovechar las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías. "Los últimos estudios han confirmado que las nuevas tecnologías son más precisas en su diagnóstico. Y si yo, que no soy médico, he podido llegar hasta aquí, ¿qué podría hacer alguien con formación y capacidad de interlocución con un modelo de Inteligencia Artificial? Imaginaros los médicos del futuro con superpoderes. El conocimiento de la humanidad a tiro de clic y con unas extraordinarias capacidades médicas para saber cómo se usa esa información", dice.

Agradecimientos

La bioquímica María Hernández-Alcalá acaba su post con agradecimientos. "Gracias por acompañarnos en todo este camino, de verdad ya queda muy poco para estar perfecto. Y con Pancracito entre nosotros! Muy agradecidos a los magníficos profesionales del Puerta de Hierro, desde grandísimos cirujanos, internistas hasta los enfermeros maravillosos y grandísimos profesionales", concluye.