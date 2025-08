¿En qué consiste la maniobra de OVACE? El efectivo truco que debes utilizar si tu bebé se está atragantando

Cuando tu bebé se está atragantando lo primero suele ser entrar en pánico y ponerte nervioso. Esto, a pesar de ser una reacción normal, lejos de ayudar, impide que actues con rápidez y sobre todo con eficacia, ya que lo que conviene en estos casos es, auqnue parezca dificil, mantener la calma y recurrir a maniobras efectivas como la de OVACE. Una técnica sobre la que ha hablado la enfermeda Marta Pérez en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

"¿Qué hago si mi bebé se está estragantando? Lo primero, aunque sea difícil, hay que mantener la calma. Pedir ayuda y llamar al 112", recomienda la experta.

"Si el bebé está llorando o está tosiendo de manera efectiva, no hay que hacerle ninguna maniobra. Hay que animar a que siga llorando o tosiendo. Si el bebé está consciente y no llora, no tose o tiene una tosina efectiva, vamos a iniciar unas maniobras", cuenta.

Por ello, la enfermera destaca que "es importante mantener una posición neutra de la cabeza y cogerlo de esta manera que estamos viendo en este vídeo. Vemos al bebé en contra de la gravedad, es decir, la cabeza dirigida hacia el suelo y vamos a dar cinco golpes en la espalda", indica.

"Seguidamente de los golpes intrascapulares vamos a realizar cinco compresiones torácicas a la altura del esternón o bien con dos dedos o con una mano. Lo que va a crear es una presión intratorácica para desplazar ese cuerpo extraño", añade.

"Una vez que hemos realizado estas cinco compresiones torácicas vamos a evaluar al bebé. Vamos a ver si en la boca hubiese algún objeto. En el caso de que lo hubiese ya en la cavidad bucal se viese y fuese de fácil acceso, intentaremos retirar con una maniobra de barrido con un dedo", cuenta Pérez.

"Y en el caso de que el niño siga consciente, pero no hemos visto ningún objeto en la cavidad bucal, siga sin llanto o tos o tos efectiva, volveríamos a repetir los 5 golpes intrascapulares y las 5 compresiones y volveríamos a evaluar, así las veces que sea necesario".

"Si nuestro bebé se encuentre inconsciente, lo colocaremos en una superficie plana y iniciaremos las maniobras de RCP", concluye la enfermera.