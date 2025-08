Ashwagandha, el adaptógeno viral que arrasa entre las celebrities: lo que nadie te cuenta sobre esta planta “milagro”

Seguramente ya has oído hablar de la ashwagandha, el adaptógeno natural que ha puesto de moda medio Instagram… pero ojo: no todo lo que reluce es oro.

En los últimos meses, este suplemento se ha convertido en el mejor aliado de influencers, actrices y hasta presentadores de televisión. ¿El motivo? Sus efectos sobre el cortisol, la hormona del estrés. Dicen que calma la mente, mejora el sueño y ayuda a sobrellevar las épocas duras. Pero ahora algunos expertos sanitarios han decidido alzar la voz y advertir: no todo el mundo puede tomarla con seguridad.

Lo que no te cuentan en TikTok

Aunque la ashwagandha (sí, se escribe así) tiene beneficios demostrados como reducir la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y regular el cortisol, no es apta para todo el mundo. Especialistas sanitarios han advertido sobre sus riesgos si se combina con ciertos tratamientos médicos.

Por ejemplo, quienes toman antidepresivos deben tener muchísimo cuidado. La combinación puede alterar los neurotransmisores de forma que, a largo plazo, se experimente un efecto rebote al reducir la dosis prescrita. Es decir, sin quererlo, podrías estar tomando el doble… o el triple.

Tampoco es segura para personas con hipotiroidismo que estén tomando hormona tiroidea (como Eutirox): la ashwagandha puede aumentar los niveles de hormonas tiroideas y provocar síntomas similares al hipertiroidismo, como palpitaciones, nerviosismo o pérdida de peso inesperada.

¿Estás embarazada o en plena lactancia? Prohibida.

Según los expertos, no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas, lactantes o en menores de 16 años. ¿El motivo? No existen estudios que certifiquen su seguridad en estos casos. Y eso, tratándose de un suplemento natural que actúa sobre el sistema endocrino, no es un tema menor.

En algunos países europeos incluso se ha restringido su venta o dosificación, ante posibles efectos adversos a nivel hepático tras un uso prolongado y sin control médico. Por eso, los especialistas insisten en que no todas las marcas son iguales, y que la concentración de activos (llamados withanólidos) debe estar bien regulada.

Lo bueno… porque sí, tiene cosas buenas

Ahora bien, cuando se toma de forma responsable y bajo supervisión, la ashwagandha puede ser una aliada maravillosa. Ayuda a modular la ansiedad, mejora el sueño cuando está alterado por estrés, y favorece la regulación del sistema nervioso.

Algunos usuarios reportan una sensación de tranquilidad tan intensa que “les da igual todo”… lo cual, según los expertos, puede ser positivo a corto plazo, pero peligroso si se mantiene demasiado tiempo, porque puede llevar a una desconexión emocional.

¿La conclusión? Consulta antes de tomarla

Que esté de moda no significa que sea para todo el mundo. Antes de dejarte llevar por la tendencia de turno, infórmate, consulta con un profesional de salud y no tomes nada a ciegas, por muy natural que sea.

A veces, lo que empieza como una solución milagrosa puede convertirse en una bomba silenciosa si no se usa con cabeza.