¿Qué es la lipoproteína A? El marcador que debes pedir en tu próximo chequeo médico y que podría predecir un infarto

Cuidar de la salud cardiaca es una de las prioridades tanto si eres paciente como desde el punto de vista médico. Para ello, no basta con llevar una vida activa y una dieta saludable. Un control exhaustivo del estado de nuestro corazón, con análisis médicos específicos es otro de los imprescindibles para mantener a raya posibles enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los chequeos habituales que solemos hacernos en nuestro centro de salud no incluyen un marcador fundamental para, entre otras cosas, predecir un infarto.

Sobre esto ha publicado un vídeo el médico Alexandre Olmos, quien insiste en la necesidad de conocer los niveles de lipoproteína A, un componente de origen genético que, en niveles elevados puede resultar fatal.

#epigenetica #saludcardiovascular #vidasaludable ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🫀 Este marcador podría predecir un infarto incluso si sos joven y te cuidas No viene en los análisis estándar. Pídelo de forma específica en tu próximo chequeo. Guarda este vídeo y sígueme si quieres cuidar tu salud con información real, no con suposiciones. #saludybienestar

"Este marcador podría predecir un infarto aunque seas joven y te cuides. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology reveló que muchas personas jóvenes, sanas y activas que han sufrido un infarto tenían algo en común. Niveles elevados de lipoproteína A, también conocida como LPA", cuenta el experto.

"Lo más alarmante es que casi nadie la conoce y no se mide en los análisis habituales. La LPA es una lipoproteína de origen genético, es decir, no se ve afectada por la alimentación ni mejora con ejercicio", señala.

"Pero si está elevada, puede favorecer la formación de placas en las arterias, provocar inflamación y aumentar de forma silenciosa el riesgo de infarto o ictus, incluso si tu colesterol y presión están perfectos", recalca.

¿Qué debes hacer?

"Pídele a tu médico que mira la LPA. Es un análisis simple, pero no lo hacen por defecto. Y si tu valor es alto, existen enfoques personalizados para reducir el riesgo", concluye Olmos.