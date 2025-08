Máscara de sujeción o marketing puro: La "tela milagro” de Kim Kardashian que promete firmeza… pero no hace magia

Promete esculpir el rostro, reafirmar la piel y levantar hasta el ánimo. Pero está nueva “invención” beauty de Kim Kardashian ha desatado más cejas arqueadas que pieles tersas. Hablamos de la faja facial de Skims, una especie de vendaje de compresión que se ajusta a la cabeza y la barbilla como si fuera un corsé para la cara. Sí, lo has leído bien.

La prenda —que cuesta 62 €— se vende como si fuera la solución milagrosa para luchar contra la flacidez facial, esa que, según los anuncios, podemos evitar simplemente apretándonos la cara con una tela "escultora" repleta de promesas y “hilos de colágeno”.

¿Más firmeza facial o más marketing textil?

El marketing detrás del producto es de manual: lenguaje vago, mucha “poesía cosmética” y cero explicaciones científicas. Te hablan de esculpir, tonificar, activar el colágeno… pero sin decir cómo, cuándo ni por qué. Y, por supuesto, sin una sola evidencia que respalde todos esos beneficios.

Nadie —ni siquiera Kim— menciona claramente que el tejido en sí no aporta colágeno ni reafirma mágicamente la piel. Porque, spoiler: la flacidez no se detiene con presión externa. Tiene más que ver con genética, edad, estilo de vida y hábitos, que con una banda elástica ajustada.

¿Te recuerda a algo?

Los que saben del tema como la farmacéutica y tiktoker @lenadepons lo tienen claro: esta “novedad” de Skims no es más que una versión lujosa de la faja postquirúrgica que se receta tras una cirugía estética facial. Sí, ese accesorio que muchos detestan por incómodo, pero que en este caso se vende envuelto en estética minimal y marketing millonario. Eso sí, cuesta el doble… y no te han operado nada.

¿Y si funcionara?

En el hipotético caso de que notaras algo —como una leve “recolocación” temporal—, existen alternativas iguales o mejores por mucho menos dinero. Y sin la necesidad de llevar una venda en la cabeza que te convierte en una momia beauty recién salida del set de una peli de terror estético.

Si esperabas un milagro en forma de shapewear facial, sentimos decirte que esta faja probablemente no te quite las arrugas… pero sí puede dejarte sin 62 euros.

Y no, tu abuela —que ha llevado sujetador toda su vida— no tiene la piel más firme por eso. La gravedad no se engaña con telas, ni aunque vengan firmadas por una Kardashian.