Ni antes ni después: pon gafas de sol a tu bebé a partir de esta edad (y deben cumplir estos requisitos)

Puede convertirse en una lucha feroz. Cansada. Pero hay que librarla. Conseguir que un bebé o un niño y una niña pequeña lleven puestas las gafas de sol no resulta nada fácil, especialmente en aquellos pequeños más inquietos o "rebeldes". Pero hay que hacerlo y tratar de conseguirlo.

Proteger los ojos de los más pequeños de la radiación ultravioleta en días de sol y claridad es más relevante de lo que muchos piensan. La pediatra Mar López, autora de numerosos libros, no deja lugar a la duda. "¿Por qué los niños deben llevar gafas de sol? En el ojo tenemos una lente que se llama cristalino. El cristalino y la córnea absorben, filtran los rayos ultravioleta del sol para que no penetren dentro del ojo en los primeros años de vida", comienza explicando.

Una razón rotunda para ponerles gafas de sol

Y continúa: "El cristalino en los niños es muy transparente y no filtra bien estos rayos ultravioleta, dejando que penetren dentro del ojo. Por eso, la exposición al sol en los primeros años de vida es tan importante, porque dejamos que esos rayos penetren demasiado tiempo en mucha cantidad y después es más probable que tengan algunas enfermedades".

Para evitar que esto ocurra, Mar López, que publica numeroso contenido divulgativo en redes sociales, señala que los padres y madres cuentan con dos importantes aliados: las viseras de las gorras y las gafas del sol, que "protegen los ojos de nuestros hijos del sol".

La pediatra Mar López, autora de varios libros de éxito. / Mar López

La edad para ponerles gafas de sol

A partir de ahí, hay una pregunta que se hacen en muchas casas: ¿Desde cuándo debe usar gafas de sol los más pequeños? "La Asociación Española de Pediatría recomienda que se usen cuanto antes", recalca Mar López.

La doctora aclara algo más este punto. "Como los bebés de 0 a 6 meses no deben estar expuestos al sol, en teoría las usaremos a partir de los 6 meses... Pero si lo vas a exponer antes, las usarás antes", apostilla la pediatra.

Requisitos de las gafas de sol

Otra cuestión clave es saber elegir las gafas de sol idóneas para un bebé o un niño pequeño. Mar López establece los siguientes requisitos:

Es importante que protejan 100% de la radiación ultravioleta. En la etiqueta lo especificará así.

Revisa que aparezca el sello CE, de que cumple la normativa europea.

Escoge la que tenga un tamaño adecuado para la cara y los ojos del niño y las que protejan más zona.

Que sean ligeras, que no pesen; de materiales flexibles.

Con montura no metálica, porque se pueden quemar o hacer daño.

De categoría 3.

Mar López insiste, por otro lado, en que "las viseras de las gorras también son importantes". Y defiende claramente su eficacia. "Filtran en un 50% la cantidad de rayos ultravioleta que le llegan al ojo", aclara la médico pediatra.

Luego está la guerra que cada madre o padre tenga con su hijo o hija en cuestión para ponerle las gafas de sol. Puede ser extenuante, pero está claro que, a tenor de lo que dice la pediatra Mar López, hay que intentar ganarla.