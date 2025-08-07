Malas noticias para los amantes del café: estas son las razones por las que debes dejar de tomarlo para desayunar

Es un potente antioxidante pero, consumido en ayunas puede perjudicar a tu salud

Roberto González

Muchos son los que empiezan el día tomando una gran taza de café. Una forma de activarse, romper el ayuno y activarse para la rutina. Sin embargo, puede que este a priori inofensivo hábito tenga consecuencias negativas para tu salud.

Así lo ha señalado Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

"Este vídeo no le va a gustar a los amantes del café. A la mayoría de las personas les encanta tomarse su taza de café en ayunas, pero nadie les ha explicado los efectos que tiene sobre su salud. Si eres de esas personas, presta atención a lo que te voy a decir", empieza advirtiendo el médico.

"Tomar el café en ayunas sin nada en nuestro estómago puede alterar el pH de este aumentando la producción de ácido y generando problemas como acidez, inflamación y alteración del microbioma intestinal", indica.

@dr.alexandreolmos Este video no le va a gustar a los amantes del café ☕😬 ¿Eres de los que comienza el día con café en ayunas? Probablemente nadie te ha contado lo que esto puede hacerle a tu salud. Muchos aprovechan el café para hacer más fácil el ayuno intermitente, pero tomar café en ayunas, sin nada en el estómago, puede hacer que tu cuerpo reaccione de formas que quizás no esperas. Altera el pH del estómago, aumenta la producción de ácido y, con el tiempo, esto puede provocar acidez, inflamación e incluso afectar tu microbioma intestinal. 🌱 Pero la epigenética va más allá: esta práctica puede activar genes relacionados con la inflamación y problemas digestivos, lo que puede tener consecuencias mucho más serias en tu salud a largo plazo. Activar estos genes afecta tejidos, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas! Comparte este video con algún amante del café que quieras cuidar, y SÍGUEME para descubrir cómo mejorar tu salud con hábitos prácticos 💬 #CaféEnAyunas #SaludDigestiva #Epigenética #Bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"Pero esto no es lo que más me preocupa. Con la epigenética hemos visto que este hábito puede dañar nuestros tejidos, alterar nuestro microbioma intestinal y debilitar nuestro sistema inmune. Estamos promoviendo la aparición de enfermedades crónicas en un futuro", concluye el experto.

