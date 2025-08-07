Retrasa el envejecimiento, es rica en fibra y mejora la salud cardiaca: por qué deberías incluir esta fruta en tu dieta

Consumir fruta de forma regular es una de las principales recomendaciones de los médicos. Su poder antioxidante las convierten en una especie de fuente de "eterna juventud" ya que retrasan el envejecimiento. Además, son ricas en fibra, por lo que tienen importantes beneficios para la salud intestinal.

Pero, entre todas las variedades que podemos encontrar, es la guanábana, una fruta que puede que no muchos conozcan, una rica fuente de vitamina C, antioxidantes y fibra. Sobre esto ha compartido un vídeo el optometrista Jesús Burón en su perfil de TikTok.

"La guanábana es una fruta originaria de los bosques tropicales de Sudamérica, África y el sudeste de Asia. Es conocida no solo por su único sabor agridulce, sino también por la textura de su fruto. Pero, ¿por qué es tan buena para la salud? Aporta vitamina C en una proporción aproximada de 20 gramos por cada 100 gramos de fruta. La vitamina C, recordemos, nos proporciona agentes antioxidantes y nos ayuda a aumentar la resistencia y retrasar el envejecimiento", cuenta el experto.

"Contiene una alta dosis de fibra, un ingrediente que regula la función digestiva e intestinal, mejora la salud cardíaca y favorece el control de azúcar en sangre".

"Aumenta la energía del organismo para la realización de las actividades diarias gracias al alto contenido de fructosa que tiene, la cual es una fuente idónea de hidratos de carbono", dice el experto.

"Suministra complementos vitamínicos del tipo B1, los cuales ayudan a prevenir daños en el cerebro, el sistema nervioso y la función cardiovascular y del mismo modo, aporta vitamina B2 también, la cual reduce el almacenamiento de grasas en el organismo y ayuda a regular los niveles de colesterol", explica Burón.

"Además, al mejorar la función sanguínea y cardiovascular del organismo, la guanábana permite que la sangre que irriga la zona ocular sea de mejor calidad y fluidez, y por tanto, favorece el proceso visual en sí mismo", concluye.