¿Te están saliendo canas? Esta es la alimentación que debes seguir para frenar su aparición
Alexandre Olmos, médico internista, explica cómo los hábitos influyen en este proceso
"Si estás empezando a tener canas y no sabes por qué, esto te va a volver loco. Resulta que no todo tiene que ver con la edad y el estrés". Es la contundente afirmación de Alexandre Olmos, médico internista que en su perfil de TikTok ha compartido un vídeo sobre algunas de las causas de esta pérdida de pigmento capilar.
"Hay una sustancia en tu sangre que si está fuera de control puede hacerte envejecer por fuera y por dentro. Se llama homocisteína y la forma en la que comes puede estar acelerando la aparición de tus canas sin que te des cuenta", señala el experto.
"Cuando la homocisteína sube, tu cuerpo se inflama y empiezan a fallar cosas tan básicas como mantener el color de tu pelo. Pero aquí viene lo loco".
"Una dieta con demasiada proteína animal puede aumentarla pero una sin proteína animal también, por falta de vitamina B12", cuenta el médico.
"Lo que realmente funciona es encontrar el equilibrio, consumir proteína animal de forma moderada, mantener niveles adecuados de vitamina B12 y meter antioxidantes a tope. Y lo más revolucionario, la terapia de luz roja, que estimula indirectamente la melanina y puede frenar las canas desde dentro", concluye el experto.
