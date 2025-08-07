Estas son las 7 cosas que haces a diario y que te están envejeciendo (sin saberlo)
Alexandre Olmos, médico internista, advierte sobre cómo estos hábitos cotidianos pueden afectar a nuestra salud
Mantenerse joven es uno de los sueños del gran común de los mortales. Sin embargo, todos sucumbimos al paso de tiempo, el caso es la calidad de vida que conservemos a medida que pasa el tiempo. Y en esto tiene mucho que ver lo que hacemos en nuestro día a día.
El médico internista Alexandre Olmos ha compartido en su perfil de TikTok esas 7 cosas que, probablemente estés haciendo a diario y sin saberlo, te están pasando factura y te están envejeciendo.
"Te voy a contar cuáles son y qué puedes hacer con ellos. Dormir menos de seis horas. Eleva el cortisol, destruye el colágeno y afecta tu memoria", señala.
"Consumir mucho azúcar. Se produce un proceso llamado glicación que daña tu piel, endurece las arterias y te arruga antes de tiempo", recalca el médico.
"Vivir con estrés constante. El estrés acorta los telómeros, que son como el reloj de tus células. Cuanto más cortos, más rápido envejeces", dice Olmos.
"Tener niveles bajos de magnesio. Dormirás mal, tu metabolismo se ralentiza y tu cuerpo se hace más vulnerable al envejecimiento prematuro".
Evitar el sol o exponerte demasiado. Poco sol significa vitamina D baja, huesos frágiles y peor inmunidad celular".
"No moverte lo suficiente. El ejercicio regular es lo más parecido a una fuente de juventud y consumir alcohol, ya que inflama, deshidrata tu piel, afecta tu cerebro y acelera el envejecimiento celular. Lo bueno es que puedes empezar a revertirlo hoy mismo con mejores hábitos y decisiones más conscientes", concluye el experto.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta