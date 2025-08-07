Estas son las 7 cosas que haces a diario y que te están envejeciendo (sin saberlo)

Mantenerse joven es uno de los sueños del gran común de los mortales. Sin embargo, todos sucumbimos al paso de tiempo, el caso es la calidad de vida que conservemos a medida que pasa el tiempo. Y en esto tiene mucho que ver lo que hacemos en nuestro día a día.

El médico internista Alexandre Olmos ha compartido en su perfil de TikTok esas 7 cosas que, probablemente estés haciendo a diario y sin saberlo, te están pasando factura y te están envejeciendo.

"Te voy a contar cuáles son y qué puedes hacer con ellos. Dormir menos de seis horas. Eleva el cortisol, destruye el colágeno y afecta tu memoria", señala.

"Consumir mucho azúcar. Se produce un proceso llamado glicación que daña tu piel, endurece las arterias y te arruga antes de tiempo", recalca el médico.

"Vivir con estrés constante. El estrés acorta los telómeros, que son como el reloj de tus células. Cuanto más cortos, más rápido envejeces", dice Olmos.

"Tener niveles bajos de magnesio. Dormirás mal, tu metabolismo se ralentiza y tu cuerpo se hace más vulnerable al envejecimiento prematuro".

Evitar el sol o exponerte demasiado. Poco sol significa vitamina D baja, huesos frágiles y peor inmunidad celular".

"No moverte lo suficiente. El ejercicio regular es lo más parecido a una fuente de juventud y consumir alcohol, ya que inflama, deshidrata tu piel, afecta tu cerebro y acelera el envejecimiento celular. Lo bueno es que puedes empezar a revertirlo hoy mismo con mejores hábitos y decisiones más conscientes", concluye el experto.