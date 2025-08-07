Estas son las analíticas rutinarias que nunca te hace tu médico y que revelan tu salud real: lo dice un nutricionista

A partir de ahora, presta más atención a las analíticas. Porque, según el nutricionista Nathan Cánovas, más conocido como El Profe de Keto, con cerca de 250.000 seguidores en Instagram, no son suficientes los parámetros que actualmente se miden en sangre. Hay otros más que son los que revelan "tu salud real", afirma.

El primero de ellos es la lipoproteína A. Es un isómero del LDL, explica el especialista en dietas, "que acelera la aterosclerosis", una enfermedad común que conlleva patologías cardíacas y otros problemas de salud. "Incluso teniendo un colesterol normal. Si la lipopoteína A está alta, tu riesgo cardiovascular aumenta sin que lo notes", dice.

Medir solo el colestor es "inútil"

El segundo parámetro que habría que vigilar es la Apo A y la Apo B. "Medir únicamente el colesterol es inútil. El ApoA transporta HDL protector, mientras que el Apo B contiene LDL aterogénico. Por eso, medir solo el contenido total de colesterol sin medir estos parámetros es una pérdida de tiempo", asegura.

Riesgo de infarto y diabetes

Tercero: el PCR de alta sensibilidad. "Este mide la inflamación sistémica y silenciosa que hay dentro de tu cuerpo. Una PCR relevada indica más riesgos de infarto y diabetes antes que cualquier otro marcador", apunta. En cuarto lugar está la insulina basal en ayunas. Nathan Cánovas afirma que una glucosa normal "puede engañar". Por eso, es necesario "medir la insulina en ayunas, ya que este es el primer signo de resistencia a la insulina".

Tiroides

Quinto parámetro: la T3. "Tu TSH (la hormona producida por la glándula pituitaria que regula la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides) puede estar bien, pero sin suficiente T3 activa, tu tiroides no quema grasa ni te da energía", explica.

Pérdida de memoria

Y por último está la homocisteína, que es un aminoácido que se encuentra en pequeñas cantidades en el cuerpo y se produce como parte del metabolismo de la metionina, un aminoácido esencial que obtenemos de la dieta. "Una homocisteína alta daña arterias y neuronas, aumenta el riesgo cardiovascular y la pérdida de memoria", indica.

El nutricionista acaba con este mensaje: "Estas pruebas no aparecen en tu analítica rutinaria. Así que la próxima vez que vayas a hacerte una analítica, pídele a tu médico que también mida estos parámetros". "Y si te dice que no es necesario, huye sin mirar atrás y busca otro médico", remata.