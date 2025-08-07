Estos son los tres signos en tu cuerpo que podrían ser la prueba de que tienes colesterol genético

"Si tienes uno de estos signos en tu cuerpo podrías tener colesterol genético alto sin saberlo", así comienza el último vídeo del doctor Aurelio Rojas en sus redes sociales. Este cardiólogo lleva un tiempo tratando de acercar el cuidado de la salud a la gente a través de sus redes sociales. En este caso, el doctor ha querido explicar que es el colesterol genético y cuáles son los signos en los que tenemos que fijarnos para detectarlo.

"En primer lugar vas a fijarte eh tus párpados, especialmente en la parte interna y vas a comprobar que no tienes unos pequeños bultitos amarillos Ilamados xantelasmas. Ahora, el mismo ojo, vas a fijarte dentro justo en el iris para ver si ves un anillo gris alrededor. Esto se llama arco cordial y es muy habitual en personas mayores, pero no en personas de menos cincuenta años. En último lugar, vas a revisar los codos y los nudillos y vas a fijarte que no tengas pequeños nudos Ilamados xantomas", explica el cardiólogo.

Rojas asegura que esos pequeños bultitos en ojos y extremidades son "depósitos de colesterol" y, en muchos casos, "el primer y el único signo de que tu colesterol es una condición llamada hiopercolesterolemia familiar". Según explica el doctor esta alteración afecta una de cada doscientas cincuenta personas, la mayor parte de ellas sin diagnosticar.

Según relata el especialista, se trata de "una condición genética que no depende de tu dieta, y que puede causar infartos incluso en personas jóvenes si no se detecta a tiempo". "La mayoría de personas con colesterol genético no lo saben… hasta que ya es demasiado tarde", explica el doctor Rojas.

¿Qué hacer si reconoces alguno de estos signos?

Consulta con tu médico de familia o un especialista en riesgo cardiovascular.

Solicita una analítica completa que incluya:

– LDL (colesterol malo)

– HDL (colesterol bueno)

– Triglicéridos

– ApoB y ApoA1

– Lp(a), especialmente si hay antecedentes familiares de infarto precoz