¿Es el vino el secreto de la longevidad? El potente antioxidante que contiene y la inesperada opinión de los expertos sobre "beber 10 litros de vino al día"

Muchas veces se ha oído decir eso de que una copa de vino al día es bueno para la salud, sin embargo, cada vez son más los médicos que se han pronunciado contra esta idea que, lejos de ser cierta, entraña graves riesgos para la salud.

Alexandre Olmos, médico internista, se ha pronunciado sobre ello en un vídeo para su perfil de TikTok en el que arroja algo de luz sobre esta controvertida afirmación.

"Una botella de vino contiene alrededor de 10 miligramos de resveratrol, un antioxidante natural asociado con la longevidad, una buena salud cardiovascular y la reducción de la inflamación. Esto es debido a que el resveratrol activa genes relacionados con las sirtuinas, un grupo de enzimas que se encargan de reparar el daño celular y disminuir el estrés oxidativo", explica.

"Pero aquí está el tema. La dosis mínima de resveratrol para combatir el envejecimiento es de 10 miligramos por día, por lo que necesitarías beber alrededor de unos 10 litros de vino al día", cuenta.

"Esto, irónicamente, aceleraría tu envejecimiento, ya que el alcohol estaría dañando tu hígado, sistema nervioso y tu microbioma intestinal. Así que si realmente quieres obtener los beneficios del resveratrol sin los efectos negativos del alcohol, mejor consúmelo de fuentes naturales como las uvas negras, los frutos rojos, el pistacho, el cacao puro, los cacahuetes, el arándano y las moras", concluye.

"Y si quieres una dosis potente, existen muchos suplementos de resveratrol más efectivos y seguros que beber 10 litros de vino al día", recomienda.