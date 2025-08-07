¿Es el vino el secreto de la longevidad? El potente antioxidante que contiene y la inesperada opinión de los expertos sobre "beber 10 litros de vino al día"
Alexandre Olmos, médico internista, explica los contras de esta bebida alcohólica
Muchas veces se ha oído decir eso de que una copa de vino al día es bueno para la salud, sin embargo, cada vez son más los médicos que se han pronunciado contra esta idea que, lejos de ser cierta, entraña graves riesgos para la salud.
Alexandre Olmos, médico internista, se ha pronunciado sobre ello en un vídeo para su perfil de TikTok en el que arroja algo de luz sobre esta controvertida afirmación.
"Una botella de vino contiene alrededor de 10 miligramos de resveratrol, un antioxidante natural asociado con la longevidad, una buena salud cardiovascular y la reducción de la inflamación. Esto es debido a que el resveratrol activa genes relacionados con las sirtuinas, un grupo de enzimas que se encargan de reparar el daño celular y disminuir el estrés oxidativo", explica.
"Pero aquí está el tema. La dosis mínima de resveratrol para combatir el envejecimiento es de 10 miligramos por día, por lo que necesitarías beber alrededor de unos 10 litros de vino al día", cuenta.
"Esto, irónicamente, aceleraría tu envejecimiento, ya que el alcohol estaría dañando tu hígado, sistema nervioso y tu microbioma intestinal. Así que si realmente quieres obtener los beneficios del resveratrol sin los efectos negativos del alcohol, mejor consúmelo de fuentes naturales como las uvas negras, los frutos rojos, el pistacho, el cacao puro, los cacahuetes, el arándano y las moras", concluye.
"Y si quieres una dosis potente, existen muchos suplementos de resveratrol más efectivos y seguros que beber 10 litros de vino al día", recomienda.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- EN DIRECTO: Final del partido, el Real Oviedo pierde ante el Dépor en Ribadeo