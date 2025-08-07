¿Es el vino el secreto de la longevidad? El potente antioxidante que contiene y la inesperada opinión de los expertos sobre "beber 10 litros de vino al día"

Alexandre Olmos, médico internista, explica los contras de esta bebida alcohólica

Roberto González

Muchas veces se ha oído decir eso de que una copa de vino al día es bueno para la salud, sin embargo, cada vez son más los médicos que se han pronunciado contra esta idea que, lejos de ser cierta, entraña graves riesgos para la salud.

Alexandre Olmos, médico internista, se ha pronunciado sobre ello en un vídeo para su perfil de TikTok en el que arroja algo de luz sobre esta controvertida afirmación.

"Una botella de vino contiene alrededor de 10 miligramos de resveratrol, un antioxidante natural asociado con la longevidad, una buena salud cardiovascular y la reducción de la inflamación. Esto es debido a que el resveratrol activa genes relacionados con las sirtuinas, un grupo de enzimas que se encargan de reparar el daño celular y disminuir el estrés oxidativo", explica.

@dr.alexandreolmos 🥂 ¿El vino es realmente el secreto de la longevidad? Seguro has escuchado que una copa de vino al día es buena para la salud… ¿pero realmente es así? El vino contiene resveratrol, un antioxidante clave para la longevidad, pero la cantidad que aporta es mínima comparada con lo que realmente necesitas para ver beneficios. Si quieres aprovechar sus efectos sin los riesgos del alcohol, mejor opta por fuentes naturales como uvas negras, cacao puro, arándanos y frutos rojos, o suplementos específicos que realmente marquen la diferencia en tu salud. 🔍 ¿Quieres aprender más sobre cómo vivir más y mejor? Sígueme para descubrirlo. #salud #vino #longevidad #epigenetica ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"Pero aquí está el tema. La dosis mínima de resveratrol para combatir el envejecimiento es de 10 miligramos por día, por lo que necesitarías beber alrededor de unos 10 litros de vino al día", cuenta.

"Esto, irónicamente, aceleraría tu envejecimiento, ya que el alcohol estaría dañando tu hígado, sistema nervioso y tu microbioma intestinal. Así que si realmente quieres obtener los beneficios del resveratrol sin los efectos negativos del alcohol, mejor consúmelo de fuentes naturales como las uvas negras, los frutos rojos, el pistacho, el cacao puro, los cacahuetes, el arándano y las moras", concluye.

"Y si quieres una dosis potente, existen muchos suplementos de resveratrol más efectivos y seguros que beber 10 litros de vino al día", recomienda.

