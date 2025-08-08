¿Estás cansada, tienes niebla mental o sufres cambios hormonales bruscos? Si reconoces estos síntomas podrías tener déficit de esta vitamina

¿Estás cansada, tienes niebla mental o sufres cambios hormonales bruscos? Si reconoces estos síntomas podrías tener déficit de vitaminas del grupo B. Un complejo de principios fundamentales para el equilibrio hormonal, el sistema nervioso y la producción de serotonina.

Sobre ello ha publicado un vídeo en TikTok el médico Alexandre Olmos, quien añade que, esta carencia en ocasiones no depende ni de la dieta ni de llevar una vida activa.

"Estas son las tres deficiencias que podrían estar saboteando tu energía y tus hormonas. En este último tiempo, gracias al estudio epigenético que realizamos en consulta, he detectado un patrón claro en la mayoría de mis pacientes", indica el médico.

"Deficiencias en vitaminas del grupo B, incluso mujeres que siguen una alimentación saludable y hacen ejercicio con regularidad. La vitamina B6, fundamental para el equilibrio hormonal, el sistema nervioso y la producción de serotonina", añade.

Y es que "cuando está baja puede aparecer irritabilidad, insomnio, síndrome premenstrual severo y problemas del metabolismo del estrógeno. La vitamina B12 es vital para la energía, el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos", recalca el médico.

#vitaminas #fatiga #cansancio #salud ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🔋¿Estás cansada, con niebla mental o cambios hormonales sin razón aparente? Podrías tener deficiencias de vitaminas del grupo B, incluso si comes bien y entrenas!! - B6: Insomnio, irritabilidad, SPM fuerte. - B12: Fatiga, debilidad, niebla mental. - B9 (Folato): Inflamación, mala desintoxicación, digestión alterada. Estas 3 deficiencias son de las más comunes que detectamos con el test epigenético. Y sí, muchas veces no salen en una analítica básica. ¿Quieres saber si te falta alguna? Toca el link de mi perfil y hazte el test epigenético hoy. #epigenetica

"Una deficiencia incluso leve genera fatiga, niebla mental y debilidad muscular. Y muchas veces no se detecta en una analítica convencional", indica el experto.

"Folato o vitamina B9 clave en procesos de metilación, es decir, en cómo se expresan tus genes. Si no tienes suficiente, puedes sufrir inflamación, alteraciones digestivas o incluso bloqueos en la desintoxicación hepática", destaca Olmos.

"Como médico especializado en epigenética, mi objetivo no es llenar recetas o darte suplementos genéricos. Es ayudarte a entender cómo funciona tu biología individual y por qué estas deficiencias pueden estar afectando tu digestión, tu energía... tu ánimo, aunque estés haciendo todo bien", concluye.