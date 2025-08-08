Desvela cómo se enteró de su cáncer de mama tras hacerse seguro privado: "No entendía nada, me lié a llorar como si fuera María Magdalena"

Se hizo un seguro privado y, tras llevar a su hija a la ginecóloga, decidió hacerse ella también una revisión rutinaria. Algo que, a la postre, resultó clave para que le detectasen el cáncer de mama que padece. Es el relato que hace la influencer "Los Curricocos", quien ha decidido compartir cómo empezó todo y cómo vivió esa primera mala noticia médica, que siempre cae pesada como una losa.

Ni siquiera ella, que hace gala de un humor increíble y de una gran naturalidad para contar asuntos relacionados con su lucha contra el cáncer, una de las enfermedades más temidas, pudo contener las lágrimas cuando la médico le comentó un más que probable diagnóstico: aquel bulto era un tumor.

La importancia de las revisiones ginecológicas

Pero "Los Curricocos" empieza su historia desde ante. "¿Cómo me enteré de que tenía cáncer? Muy sencillo. Nosotros, en enero, y digo enero porque es un dato importante, nos sacamos el seguro privado a través de la empresa. Total, que en marzo fui a llevar a mi hija a una revisión ginecológica y digo: 'Bueno, pues ya que estoy, me voy a pedir yo también una revisión'", explica la influencer.

De nuevo, una historia que refleja la importancia de las revisiones ginecológicas periódicas para prevenir y para la detección precoz del cáncer de mama. "Total, que me hizo una revisión rutinaria y me dijo la ginecóloga: 'Te voy a hacer también una ecografía en las mamas, tienes algún bulto'", cuenta la paciente.

Ella confirmó a la médica que sí. "Y le dije: 'Mira, pues tengo uno muy pequeño que hace un montón de años que me dijeron que era leche, porque tuve una mastitis cuando tuve a mi hijo hace cinco años'", narra "Los Curricocos". De hecho, en un primer momento la ginecóloga restó importancia a ese hecho: "Me dice que bueno, 'pero eso no pasa nada, eso seguro que es algo que está ahí y que no hay problema ninguno, te voy a mandar una ecografía y voy a ver cómo tienes las mamas'".

Sola a la ecografía

A partir de ahí, la influencer detalla la rapidez con la que fluyó todo en su caso con la sanidad privada. "Eso fue un lunes, y me dieron la ecografía para el viernes a las 8 de la mañana. Me hicieron la analítica, me hicieron todo y, evidentemente, fui a la ecografía sola porque era una ecografía rutinaria", narra quien ahora se encuentra inmersa por completo en la lucha contra el cáncer.

La paciente prosigue su historia con el día de la ecografía: "Me voy a las ocho de la mañana y es verdad que durante esa semana yo notaba, por casualidad, como un calor en el pecho. Pues a las 8 de la mañana, cuando yo me quito el sujetador, la primera de la lista para la prueba, me pregunta la chica que me estaba haciendo la ecografía: '¿Tú el pecho lo tienes así siempre?'".

"Los Curricocos" explica que por aquel entonces el pecho la había "cambiado un poco la posición", y se le había "como invertido un poco el pezón". La paciente cuenta que la doctora le "miró el pecho derecho súper rapidito" porque estaba "perfecto" y, "en silencio", se puso "a mirarme el pecho izquierdo y una vez y otra vez y una vuelta, y venga la axila, y me dice: '¿Viene sola?'".

El momento de la temida noticia

La influencer le contestó a la ginecóloga que venía sin nadie porque era algo rutinario. "Me dijo: 'Pues bueno, siéntate ahí que te digo algo... Al 99,9% tienes cáncer de mamá'". Y cuenta cómo se sintió una vez recibió la noticia que nadie quiere oír.

"A partir de ese instante, ella empezó a explicarme no sé cuánto, no sé qué te vamos a hacer, no sé qué más... Yo solamente escuchaba ruido, es que yo, mi cabeza, no entendía lo que estaba diciendo, no era capaz de digerirlo y le paro y le digo: 'Un momentito, tú sabes cómo soy yo... ¿Yo me puedo poner a llorar ahora?'. Y me dice: 'Tú, pues yo lo que tú quieras, hija'. Me lié a llorar que parecía María Magdalena", relata "Los Curricocos" de forma muy expresiva.

Y concluye: "Así que así fue cómo yo me enteré que tenía cáncer de mama".