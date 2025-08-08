La ensaladilla rusa más rápida (y prebiótica): lista en 5 minutos y buena para tu microbiota
Una receta exprés que cuida tu digestión y mantiene a raya la glucosa
Para quienes apenas tienen tiempo para cocinar pero no quieren renunciar a comer bien, las conservas vegetales pueden convertirse en grandes aliadas. Y esta versión exprés de la clásica ensaladilla rusa es un ejemplo perfecto: se prepara en cinco minutos, es saciante y además cuida tu salud intestinal, tal y como nos explica la nuricionista Blanca García-Orea en sus redes sociales.
La clave está en usar vegetales previamente cocinados y enfriados, como la patata, el guisante o la zanahoria. Cuando estos alimentos se enfrían tras la cocción, su almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de fibra no digerible que actúa como alimento para nuestras bacterias intestinales beneficiosas. El resultado: un efecto prebiótico natural que mejora la salud digestiva, regula el azúcar en sangre y favorece la sensación de saciedad.
¿Qué lleva esta ensaladilla?
La base es un bote de ensaladilla rusa en conserva de la marca Gvtarra, que incluye:
- Patata cocida
- Guisantes
- Zanahoria
- Aceitunas verdes
- Aceite de oliva virgen extra, sal y vitamina C (ácido ascórbico)
Solo hay que escurrir el contenido… y el resto es al gusto.
En este caso, la autora de la receta ha añadido:
- Tacos de jamón
- 3 o 4 huevos revueltos
- Mayonesa al gusto
Se mezcla todo y ya está lista para servir.
¿Por qué es una buena opción?
Más allá de su rapidez, esta receta tiene ventajas nutricionales importantes:
- Menor carga glucémica: gracias al almidón resistente, los hidratos se absorben más lentamente.
- Más saciedad: ayuda a controlar el apetito entre horas.
- Cuida la microbiota: alimenta las bacterias buenas del intestino.
- Ideal para llevar: puede tomarse fría y se conserva bien.
Una solución perfecta para quienes buscan recetas prácticas, saludables y con beneficios añadidos.
