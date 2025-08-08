Según un estudio chino comer picante podría ser el ingrediente secreto para cuidar tu corazón

Ponerle chispa a la vida… y al plato podría ser más saludable de lo que imaginas. Un reciente estudio realizado en la provincia china de Sichuan —famosa por sus sabores ardientes— asegura que consumir guindilla de forma habitual no solo anima las comidas, sino que también podría proteger el corazón y el cerebro.

Los investigadores siguieron durante 21 años a 50.000 vecinos de Pengzhou y descubrieron que quienes disfrutaban del picante seis o siete veces por semana tenían hasta un 15 % menos de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o ictus.

El punto justo de picor, la clave

Aunque todos los amantes del picante mostraban beneficios, los más favorecidos fueron los que preferían un sabor moderado, con un 14 % menos de probabilidad de desarrollar problemas cardíacos. El secreto podría estar en la capsaicina, ese compuesto que provoca el ardor característico y que, según estudios previos, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial.

No importa cómo lo tomes… pero sí que lo disfrutes

Ya sea fresco, seco, en salsa o en aceite, el efecto protector apareció en todos los formatos de consumo. Eso sí, los expertos recuerdan que todavía queda mucho por investigar sobre la relación exacta entre el picante y la salud cardiovascular.

Por ahora, la conclusión es clara: si eres de los que no puede resistirse a un toque de chile en sus platos, tu corazón podría estarte dando las gracias sin que lo sepas.