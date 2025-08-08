Este es el hábito crónico que te está envejeciendo como si comieras 10 hamburguesas al día: es silencioso y los repites a diario

El estrés del día a día ya se sabe que pasa factura. Desde insomnio a irritabilidad, problemas alimenticios como atracones o ausencia de apetito... todas ellas y muchas más son las consecuencias que vivir en un estado constante de alerta puede suponer.

Lo que igual muchos no saben es que el estrés, de cronificarse, puede llegar a ser un acelerador del envejecimiento, tanto como si en un día comieras 10 hamburguesas. Sobre ello ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok el médico Alexandre Olmos.

"Este hábito que haces todos los días es peor que comer 10 hamburguesas de McDonald's en un día. Es un hábito silencioso que muchas personas repiten a diario y que acelera más el envejecimiento que una mala alimentación. Vivir en estrés crónico", confirma el experto.

"Y no se trata solo de estar nervioso. Es ese estado de alerta permanente, dormir mal, comer rápido o saltar de tarea en tarea sin pausas. El problema, cuando vives así es que tu cuerpo libera cortisol todo el tiempo y eso genera inflamación, fatiga, debilita el sistema inmune y te envejece desde adentro", cuenta.

"Tu cuerpo entra en modo sobrevivir y deja de enfocarse en reparar, regenerar o equilibrar", indica el médico.

¿Y cómo se sale de ahí?

"Baja el ritmo al menos dos veces al día, con respiraciones conscientes. Evita pantallas al menos una hora antes de dormir. Haz pausas reales en tu jornada, aunque solo sean cinco minutos para salir a caminar o tomar sol o prioriza el descanso como una parte de tu salud, no como un lujo. No es cuestión de hacer más, es cuestión de vivir mejor", concluye.