Alteraciones en la memoria y en el aprendizaje que además, pueden heredar tus hijos: los riesgos de consumir alcohol aunque sea de forma ocasional

El médico Alexandre Olmos demuestra cómo este hábito puede resultar muy dañino incluso para tus hijos

Roberto González

Consumir alcohol está de lo más normalizado. Como parte del ocio, en fiestas, celebraciones y demás eventos, tomar una copa o una cerveza es algo muy recurrente en cualquier casi cualquier contexto. Pero sus consecuencias sobre la salud son nefastas. Lo que muchos igual no saben es que estas consecuencias puede ser una especie de herencia envenenada para sus futuros hijos ya que podrían transmitirles parte del daño provocado por el alcohol.

"Este es el cerebro de alguien que jamás tomó alcohol y este de aquí es el cerebro de alguien que ha bebido durante toda su vida. El primero mantiene su estructura intacta con una buena comunicación entre las neuronas. En el segundo se puede ver una reducción del volumen cerebral y menor actividad de ciertas áreas clave", indica Alexandre Olmos, médico internista.

"Pero lo peor es que estos cambios no sólo ocurren en quienes han abusado del alcohol durante toda su vida, sino que también en personas con un consumo moderado y constante puede generar alteraciones de la memoria y del aprendizaje", añade.

"Y peor aún, la epigenética nos muestra que estas alteraciones pueden transmitirse a generaciones futuras, por lo que la salud neurológica de tus hijos puede verse afectada incluso sin haber tomado una gota de alcohol", advierte.

"Pero hay una buena noticia, aún estás a tiempo. Si reduces o eliminas el alcohol de tu vida, tu cerebro tiene la capacidad de regenerarse", cuenta.

"El ejercicio, la alimentación rica en antioxidantes y un buen descanso pueden ayudar a revertir parte del daño y mejorar la función cerebral", subraya.

