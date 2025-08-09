El color del bañador que puede salvar la vida de tu hijo este verano

Este verano, el bañador que elijas para tus hijos puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Porque sí, aunque parezca increíble, el color del bañador influye directamente en la visibilidad de los niños en el agua, y expertos ya han dado la voz de alarma.

Los colores que salvan (literalmente)

¿El clásico bañador azul marino? ¿Ese verde turquesa tan mono? Mejor no. Según advierte el enfermero y divulgador sanitario Héctor Castiñeira, los tonos oscuros o apagados pueden hacer que un niño se “pierda” visualmente bajo el agua en cuestión de segundos.

En cambio, los colores más seguros y recomendados son:

🟡 Amarillo fosforito

🧡 Naranja intenso

❤️ Rojo brillante

💖 Rosa neón

“La clave es que el bañador destaque tanto dentro como fuera del agua, incluso con movimiento y salpicaduras”, apunta Castiñeira.

Especialmente si tus peques van a estar en la piscina o en el mar, estos colores permiten localizarlos rápidamente, incluso en momentos de agitación o poca luz.

Porque el riesgo es real: un descuido dura segundos

Según los expertos en seguridad acuática, el ahogamiento puede producirse en menos de 30 segundos. A veces sin un grito, sin un chapoteo, sin que nadie se dé cuenta… Y ahí, la visibilidad es clave.

“El bañador no sustituye la vigilancia, pero ayuda mucho si hay una emergencia”, explican desde varias campañas de prevención.

Por eso, además del color del bañador, la regla número uno sigue siendo la más importante: los niños jamás deben estar en el agua sin supervisión directa.

¿Piscina, mar o lago? Cada entorno, un reto

No es lo mismo una piscina azul clorada que un lago oscuro o un mar agitado. La visibilidad del bañador cambia dependiendo del fondo, la luz y la profundidad. Por eso, los tonos fluorescentes ganan siempre: funcionan en cualquier entorno.

Así que ya sabes, si este verano estás eligiendo bañadores para tus hijos, elige color, pero con cabeza. Puede parecer una simple decisión estética… pero podría salvarles la vida.

Este verano, que el look sea seguro (y llamativo)

Están de moda los neones, los estampados chillones y los colores vibrantes. Aprovecha la tendencia, pero hazlo con conciencia. Porque a veces, entre la toalla y el helado, olvidamos que la seguridad también se viste.

Y recuerda: ningún bañador sustituye tus ojos. Vigila siempre.