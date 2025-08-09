Cuidado si tienes estos antojos, podrían indicar que tu biología está colapsando
Alexandre Olmos, médico internista, explica cómo puede afectar esto a tu salud
"¿A las 5 de la tarde solo piensas en pan, chocolate o algo dulce? No es gula, es tu biología colapsando". Este es el contundente diagnóstico del médico Alexandre Olmos, internista, que, a través de un video compartido en su perfil de TikTok.
Según el experto, si "empiezas el día con toda la intención de cuidarte, comes sano, haces tus cosas, vas al trabajo o a tus actividades, pero llega la tarde y tu cuerpo te grita, por favor, azúcar y lo peor, se lo das y terminas más cansada, más inflamada y más frustrada y te preguntas, ¿qué me pasa?", cuenta Olmos.
"Cuando tus hormonas están desajustadas, tu cuerpo no regula bien la energía. Si dormiste mal, si hay inflamación en tu intestino, si estás en perimenopausia o menopausia, tu cuerpo busca dopamina rápida y la encuentra en el azúcar", indica.
Pero eso empeora todo. Más antojos, más fatiga, más hinchazón... Esto no se resuelve con fuerza de voluntad. Se resuelve entendiendo qué está fallando por dentro", añade.
"No es tu culpa. Nadie te explicó que los antojos también son una señal del cuerpo", concluye el médico.
