Deja de usar el microondas: parece inofensivo pero afecta gravemente a tu salud

Lo que debes saber de este electrodoméstico que seguro tienes en casa

Roberto González

¿Quién no tiene un microondas en casa? El común de los mortales solemos tener este electrodoméstico que siempre nos facilita la vida cuando vamos con prisa y tenemos poco tiempo. Sin embargo, este a priori aliado, podría tener una cara b, algo peligrosa para nuestra salud.

Así lo dice Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. El experto es claro sobre contar con este electrodoméstico. "Basta ya de usar el microondas. Parece una herramienta para ahorrar tiempo, pero cada vez que lo usamos nos estamos quitando tiempo de vida", señala.

@dr.alexandreolmos 🚫 ¡Deja de usar el microondas! 😱 Parece inofensivo, pero cada vez que lo usas podrías estar afectando tu salud. ⚠️El problema no es la radiación, es el PLÁSTICO. Cuando calientas alimentos en recipientes de plástico, se liberan toxinas como BPA y ftalatos que afectan tus hormonas y activan genes de inflamación. ❌ Menos nutrientes, más toxinas, peor digestión. Para protegerte, usa recipientes de vidrio o cerámica y cuida tu cuerpo. 👉Sígueme para aprender a vivir mejor y más sano cada día!! #salud #cuidadopropio #saludintestinal ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"El microondas, especialmente cuando utilizas recipientes de plástico, puede liberar sustancias como el BPA y los oftalatos en los alimentos. Estas sustancias alteran tu equilibrio hormonal y activan genes asociados con la inflamación y el estrés celular", dice el médico.

"Además el microondas puede reducir nutrientes de los alimentos como los antioxidantes que nos protegen del envejecimiento celular", recalca.

"Comer alimentos con menos nutrientes y más tóxicos va a impactar negativamente en tu salud a largo plazo", concluye el médico.

