Deja de usar el microondas: parece inofensivo pero afecta gravemente a tu salud
Lo que debes saber de este electrodoméstico que seguro tienes en casa
¿Quién no tiene un microondas en casa? El común de los mortales solemos tener este electrodoméstico que siempre nos facilita la vida cuando vamos con prisa y tenemos poco tiempo. Sin embargo, este a priori aliado, podría tener una cara b, algo peligrosa para nuestra salud.
Así lo dice Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. El experto es claro sobre contar con este electrodoméstico. "Basta ya de usar el microondas. Parece una herramienta para ahorrar tiempo, pero cada vez que lo usamos nos estamos quitando tiempo de vida", señala.
"El microondas, especialmente cuando utilizas recipientes de plástico, puede liberar sustancias como el BPA y los oftalatos en los alimentos. Estas sustancias alteran tu equilibrio hormonal y activan genes asociados con la inflamación y el estrés celular", dice el médico.
"Además el microondas puede reducir nutrientes de los alimentos como los antioxidantes que nos protegen del envejecimiento celular", recalca.
"Comer alimentos con menos nutrientes y más tóxicos va a impactar negativamente en tu salud a largo plazo", concluye el médico.
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería