Estos son los 3 pasos que recomiendan los expertos y que debes hacer nada más levantarte si quieres empezar el día con energía

"Tu metabolismo puede activarse desde el primer minuto del día, pero si lo haces mal, también puede apagarse". Es la contundente afirmación de Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido a través de su perfil de TikTok. Y es que según el experto, "hay personas que se despiertan con energía, foco y vitalidad y otras que se levantan arrastrándose con fatiga, niebla mental y con ganas de café. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que hacen en la primera hora del día", indica el médico.

"Si quieres que tu metabolismo funcione mejor, empieza con esto. Luz solar natural antes de las 10 de la mañana esto le da señal a tu cerebro de que es momento de activarse regula tus hormonas tu ritmo circadiano y mejora tu estado de ánimo agua con electrolitos apenas despertarte después de siete u ocho horas de ayuno tu cuerpo necesita rehidratarse para que las células se enciendan", cuenta.

"Añade sal marina, limón o un preparado de minerales para empezar fuerte. Movimiento ligero. No hace falta un entrenamiento intenso", recuerda.

Por ello, puedes "caminar, estirar o moverte durante 5 o 10 minutos ya envía la señal correcta a tu metabolismo. Estamos activos", dice.

"Tu cuerpo no arranca por magia. Necesita estímulos específicos que lo activen de forma natural. Y lo mejor es que no necesitas suplementos caros ni rutinas extremas. Solo entender cómo funcionas", explica Olmos.