Estos son los 3 pasos que recomiendan los expertos y que debes hacer nada más levantarte si quieres empezar el día con energía
Alexandre Olmos, médico internista, explica cómo estos simples gestos marcan la diferencia para empezar tu rutina
"Tu metabolismo puede activarse desde el primer minuto del día, pero si lo haces mal, también puede apagarse". Es la contundente afirmación de Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido a través de su perfil de TikTok. Y es que según el experto, "hay personas que se despiertan con energía, foco y vitalidad y otras que se levantan arrastrándose con fatiga, niebla mental y con ganas de café. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que hacen en la primera hora del día", indica el médico.
"Si quieres que tu metabolismo funcione mejor, empieza con esto. Luz solar natural antes de las 10 de la mañana esto le da señal a tu cerebro de que es momento de activarse regula tus hormonas tu ritmo circadiano y mejora tu estado de ánimo agua con electrolitos apenas despertarte después de siete u ocho horas de ayuno tu cuerpo necesita rehidratarse para que las células se enciendan", cuenta.
"Añade sal marina, limón o un preparado de minerales para empezar fuerte. Movimiento ligero. No hace falta un entrenamiento intenso", recuerda.
Por ello, puedes "caminar, estirar o moverte durante 5 o 10 minutos ya envía la señal correcta a tu metabolismo. Estamos activos", dice.
"Tu cuerpo no arranca por magia. Necesita estímulos específicos que lo activen de forma natural. Y lo mejor es que no necesitas suplementos caros ni rutinas extremas. Solo entender cómo funcionas", explica Olmos.
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería