La verdad sobre la calvicie: por qué el pelo se pierde en la parte frontal y la coronilla, pero se mantiene en los lados

Aunque cada caso es distinto, hay un patrón que se repite una y otra vez: la caída empieza por la zona frontal y la coronilla, mientras que los lados y la nuca parecen resistir el paso del tiempo. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en la genética… y en las hormonas.

La alopecia más común

La mayoría de los casos responden a la alopecia androgénica, también conocida como calvicie común. Este tipo de alopecia está condicionada por la herencia genética y la acción de los andrógenos, unas hormonas que, con el tiempo, debilitan el folículo piloso. El resultado: el cabello se vuelve cada vez más fino hasta desaparecer.

Pero hay una curiosidad: los folículos de los laterales y la nuca son mucho más resistentes. Su estructura hace que tarden mucho más en verse afectados, y por eso incluso en casos avanzados esas zonas suelen conservar el pelo.

¿Qué se puede hacer?

Aunque no existe una cura definitiva, sí hay tratamientos que ayudan a frenar la caída, como el minoxidil o la finasterida, siempre bajo supervisión médica. Y para quienes buscan recuperar densidad, los injertos capilares son una opción muy efectiva: se trasladan folículos de las zonas resistentes a las áreas despobladas, y hoy en día tienen una supervivencia superior al 90%.

En definitiva, la calvicie sigue un patrón que no es casual. La genética manda, pero la ciencia ofrece cada vez más herramientas para mantener —o recuperar— el cabello… y con él, la confianza.